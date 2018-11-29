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Москва, 29.11.2018

Саудовская Аравия ждет поддержки от партнеров по ОПЕК

«Expert Online» 2018

Саудовская Аравия не намерена в одиночку без поддержки стран-партнеров альянса, сокращать добычу нефти, которая необходима для стабилизации рынка. Об этом заявил в среду министр энергетики страны Халид аль-Фалих, сообщает агентство Reuters.

«Мы будем делать все, что необходимо, но только если мы будем действовать вместе как группа из 25 членов», - пояснил политик после встречи с нигерийским министром нефти Эммануэлем Ибе Качикву.

Аль-Фалих добавил, что возвращение к стабильности на нефтяном рынке – общее желание всех министров альянса.  

В то же время, министр не ответил на вопрос, может ли сокращение добычи в итоге оказаться существеннее ранее озвученной цифры 1,4 млн баррелей в день,  сообщает агентство.

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