Турция может закрыть Босфор для российских кораблей

Игорь Воронченко – командующий ВМС Украины – заявил, что Турция может закрыть Босфорский пролив для российских кораблей из-за инцидента в Керченском проливе.

По его словам, с такой просьбой киевские власти намерены обратиться к мировому сообществу. Он пояснил, что Турция имеет полное право закрыть Босфор для военных кораблей иных государств, находящихся в состоянии военного конфликта, передаёт «Газета.Ru».

«Мы будет ссылаться на нормы Конвенции Монтре о режиме Черноморских проливов от 1936 года», – отметил Воронченко.

Согласно этому документу, который восстанавливает суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, отделяющими друг от друга Черное и Эгейское моря, торговые суда всех стран могут свободно проходить через проливы.

Однако, как напомнил командующий ВВС самостийной, для военных кораблей режим прохода отличается. Так, нечерноморские государства имеют ограничения в отличие от флотов стран, имеющих выход к Чёрному морю. Кроме того, Турция имеет право закрыть проход военных кораблей третьих стран, находящихся в конфликте между собой, даже если сама Турция не замешана в военных действиях.

«Россияне должны знать, каково нарушать нормы международного права», – резюмировал Воронченко.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Турции Реджеп Эрдоган обсудили по телефону инцидент, к которому привела провокация со стороны кораблей ВМС Украины. По словам Эрдогана, в ходе беседы обсуждалась возможность посреднической роли Анкары при урегулировании инцидента в Керченском проливе.

Ранее внешнеполитическое ведомство Турции на своём официальном сайте опубликовало заявление, в котором призвало Москву и Киев избегать необдуманных шагов, которые могли бы привести к дестабилизации обстановки и обострению российско-украинских отношений.