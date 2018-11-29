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Москва, 29.11.2018

Ученые рассказали, как походы в сауну помогают бороться с болезнями сердца

«Expert Online» 2018

Учёные одного из университетов Финляндии установили, что регулярное посещение сауны снижает риском смерти от последствий сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте.

Согласно результатам исследования, у тех, кто посещал сауны от 4-х и более раз в неделю смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составила всего 2,7 случаев на 1000 человеко-лет.

У любителей попарится всего раз в неделю, показатель смертности составил 10,1 случай на 1000 человеко-лет. При этом, те, кто проводил в сауне от 45 минут в неделю снижение числа сердечно-сосудистых заболеваний составило 5,1 случай на 1000 человеко-лет.

По мнению финских учёных, их выводы подтверждают тот факт, что после повышения окружающей температуры усиливается работа сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому сауна помогает выше обычного наполнять сосуды головного мозга, а также усиливается кровообращение.

Однако, как подчеркнули исследователи, польза после сауны для сердца и сосудов возможна, лишь в том случае, если проводить в ней чётко дозированный период времени. В противном случае могут наблюдаться отрицательные симптомы, такие как головокружение и повышенная частота сердечных сокращений.

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