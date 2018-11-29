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Москва, 29.11.2018

В ФРГ рассказали, как конфликт в Керченском проливе повлияет на «Северный поток-2»

«Expert Online» 2018

Петер Альтмайер – глава Минэкономики Германии – рассказал журналистам, может ли провокация, которую устроили корабли ВМС Украины в Керченском проливе, как-то повлиять на отношение его страны к проекту газопровода «Северный поток-2».

По мнению немецкого чиновника, это два отдельных вопроса, которые никак не пересекаются между собой, передаёт агентство Reuters.

Как отмечают журналисты агентства, так Альтмайер отреагировал на реплику одного из представителей СМИ, отметившего, что согласие ФРГ продолжать работу над газопроводом, который пройдёт из РФ в страны Европы в обход Украины, якобы подрывает усилия мирового сообщества по нормализации российско-украинских отношениях из-за конфликта в Керченском проливе.

Между тем министр экономики Германии призвал российские власти незамедлительно освободить ранее задержанных моряков ВМС Украины.

Ранее сообщалось, в ФРГ рассматривается новый пакет антироссийских санкций п в связи с инцидентом в Керченском проливе. При этом уточнялось, что чиновники в Кабмине Ангелы Меркель подчеркнули, что сначала необходимо выявить все факты произошедшего, а лишь после этого делать какие-то выводы.

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