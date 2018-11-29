Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 29.11.2018

В «Роскачестве» рассказали, как выбрать идеальные мандарины

«Expert Online» 2018
  • В «Роскачестве» рассказали, как выбрать идеальные мандарины
Из открытых источников

«Роскачество» начинает масштабное исследование мандаринов на безопасность по 250 показателям. Ведомство определит сладкие и кислые сорта и в целом протестируют на качество.

Выводы будут опубликованы ближе к Новому году, пишет «Российская газета». Так, по заверению специалистов мандарины не должны быть повреждены вредителями и болезнями.

Не допускаются плесень на кожуре, поскольку это признак грибкового поражения, вмятины и слишком мягкие участки, которые говорят о том, что фрукт начал подгнивать. Кроме того, не стоит покупать перезревшие и лежалые мандарины, так как на таких плодах легко лопается кожура, под которую проникают бактерии.

При этом специалисты ведомства отмечают, что дефекты все же допускаются. Не стоит опасаться небольших потертостей и царапин, которые не влияют на вкус и качество мандаринов.

Также не стоит обращать внимание на воздушную прослойку и пухлость мандаринов, поскольку эти признаки являются отличительными чертами определенного сорта мандарин.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
      В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
    2. США хотят присвоить 1800 км российской территории
      США хотят присвоить 1800 км российской территории
    3. Ангела Меркель перестала скрывать главную цель Евросоюза
      Ангела Меркель перестала скрывать главную цель Евросоюза