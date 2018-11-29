В «Роскачестве» рассказали, как выбрать идеальные мандарины

«Роскачество» начинает масштабное исследование мандаринов на безопасность по 250 показателям. Ведомство определит сладкие и кислые сорта и в целом протестируют на качество.

Выводы будут опубликованы ближе к Новому году, пишет «Российская газета». Так, по заверению специалистов мандарины не должны быть повреждены вредителями и болезнями.

Не допускаются плесень на кожуре, поскольку это признак грибкового поражения, вмятины и слишком мягкие участки, которые говорят о том, что фрукт начал подгнивать. Кроме того, не стоит покупать перезревшие и лежалые мандарины, так как на таких плодах легко лопается кожура, под которую проникают бактерии.

При этом специалисты ведомства отмечают, что дефекты все же допускаются. Не стоит опасаться небольших потертостей и царапин, которые не влияют на вкус и качество мандаринов.

Также не стоит обращать внимание на воздушную прослойку и пухлость мандаринов, поскольку эти признаки являются отличительными чертами определенного сорта мандарин.