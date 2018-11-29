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Москва, 29.11.2018

В России появятся электронные паспорта

«Expert Online» 2018

Максим Акимов – вице-премьер российского правительства – заявил, что уже в ближайшее время в нашей стране появится приложение для удостоверения личности.

По его словам, наша страна обязательно перейдёт к выпуску паспорта гражданина РФ в электронном формате, передаёт РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что уже к середине 2019 года будет разработан дизайн-проект новой государственной системы «Мир», информационная архитектура которой будет обслуживать этот новый паспорт.

«Мы стремимся к тому, чтобы новый стандарт был современным и понятным, имел возможность включать все идентифицирующие признаки, нести в себе данные о медицинском и социальном страховании, а также разрешительные данные, среди которых права на управления транспортным средством того или иного вида», – резюмировал Акимов, добавив, что такое приложение должно быть надёжным и безопасным, так речь идёт о личной информации.

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