В России протестировали новый космический двигатель на йоде

В России в тестовом режиме запустили электроракетный двигатель, работающий на йоде.

Испытания провели специалисты корпорации (РКК) «Энергия». Исследование прошло в различных режимах, в том числе со штатным ксеноновым катодом, а также с новым безрасходным катодом-нейтрализатором, передаёт РБК.

В дальнейшем испытание этого уникального двигателя будет продолжено уже на орбите. В частности, российские космонавты проведут изучение работы катода-нейтрализатора, производя запуск двигателя на ксеноне.

На следующем этапе, который в целях безопасности пройдёт на грузовом корабле «Прогресс», за работой нового двигателя будут наблюдать по видеосвязи.

По заключению экспертов, преимущество такого двигателя заключается в его экономичности. Йод – значительно дешевле ксенона и не требует сложной системы хранения и подачи. Это при том, что по основным параметрам двигатель с йодом ничем не уступают двигателям, работающим на ксеноне.