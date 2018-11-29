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Москва, 29.11.2018

В США подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите G20

«Expert Online» 2018

В США подтвердили, что президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп проведу полноформатные переговоры на предстоящем саммите G20, который стартует 30 ноября в Аргентине.

 Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, встреча лидеров двух стран состоится 1 декабря на полях саммита.

Ожидается, что переговоры между Путиным и Трампом начнутся примерно в 12:00 по местному времени (в 18:00 мск) и продлятся около часа.

При этом Песков подчеркнул, что России и США не обязательно соглашаться по всем вопросам мировой повестки, передаёт РИА Новости.

«Просто сейчас очень важно вести диалог, необходимо думать, как нам начинать разговаривать по вопросам двухсторонних отношений, стратегической безопасности и разоруженческой тематики, по региональным конфликтам», — резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

В свою очередь, советник хозяина Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в ходе общения с американским журналистами рассказал, что на предстоящей встрече Путин и Трамп обсудят темы мировой безопасности, а также контроля над вооружениями и региональные проблемы.

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