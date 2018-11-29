Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 29.11.2018

В Турции сделали неожиданное заявление по убийству журналиста Хашогги

«Expert Online» 2018
  • В Турции сделали неожиданное заявление по убийству журналиста Хашогги
РИА новости

Спецгруппа из Саудовской Аравии изначально предполагала убить журналиста Джамаля Хашкаджи на загородной вилле на северо-западе Турции, пишет издание Milliet.

Автор сообщает, что согласно первоначальному плану устранить журналиста предполагалось на одной из двух вилл предпринимателя Мухаммеда Ахмеда аль-Фаузана в провинции Ялова.

Издание уточняет, что предприниматель является близким другом саудовского принца Мухаммедом бен Салманом.

«Позже они решили совершить убийство в генконсульстве, которое является дипломатически защищенным объектом», —сообщает издание.

Напомним, журналист The Washington Post Джамаль Хашогги по версии турецких следователей был убит 2 октября в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, когда пришел туда для оформления документов. Также сообщалось о смарт-часах, которые записали всё происходившее с Хашогги перед смертью.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
      В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
    2. США хотят присвоить 1800 км российской территории
      США хотят присвоить 1800 км российской территории
    3. Ангела Меркель перестала скрывать главную цель Евросоюза
      Ангела Меркель перестала скрывать главную цель Евросоюза