В Турции сделали неожиданное заявление по убийству журналиста Хашогги

Спецгруппа из Саудовской Аравии изначально предполагала убить журналиста Джамаля Хашкаджи на загородной вилле на северо-западе Турции, пишет издание Milliet.

Автор сообщает, что согласно первоначальному плану устранить журналиста предполагалось на одной из двух вилл предпринимателя Мухаммеда Ахмеда аль-Фаузана в провинции Ялова.

Издание уточняет, что предприниматель является близким другом саудовского принца Мухаммедом бен Салманом.

«Позже они решили совершить убийство в генконсульстве, которое является дипломатически защищенным объектом», —сообщает издание.

Напомним, журналист The Washington Post Джамаль Хашогги по версии турецких следователей был убит 2 октября в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, когда пришел туда для оформления документов. Также сообщалось о смарт-часах, которые записали всё происходившее с Хашогги перед смертью.