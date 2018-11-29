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Москва, 29.11.2018

«Вопрос решен»: Путин обещает рост пенсий

«Expert Online» 2018

Президент России Владимир Путин пообещал, что в России пенсии будут расти, а работа пенсионных фондов должна строится таким образом, чтобы граждане чувствовали выгоду от того, что вкладывают свои накопления в них, пишет РИА «Новости».

Об этом российский глава сообщил на пленарном заседании форума «Россия зовет».

«Пенсии будут расти. Это вопрос решенный», - сообщал глава государства, отвечая на один из вопросов.

Глава государства также подчеркнул, что рано закрывать тему пенсионных фондов, их работу нужно основывать, исходит из того, что они должны давать людям преимущества в плане накоплений.

«Чтобы там ничего не развалилось, чтобы они эффективно управлялись, чтобы люди чувствовали выгоду от того, что они откладывают такие накопления в эти фонды», - сказал Путин.

Президент подчеркнул также, что инфляция не должна повлиять на отложенные в фонд деньги.

Ранее Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о продлении до 2021 года заморозки накопительной части пенсий россиян.

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