ВЫСТАВКА «РОБЕРТ ФАЛЬК. ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА» В МВК «НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ»

В Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» проходит выставка «Роберт Фальк. Грани творчества», которая представила живописные и графические работы мастера из собрания музея «Новый Иерусалим» и еще шести российских музеев, в том числе, ГМИИ им. А.С. Пушкина, музея им. Бахрушина, Музея Востока, а также частных коллекций.

Выставка приурочена к 60‑летию со дня смерти Фалька и призвана отразить разнообразие граней творчества художника, показав его в развитии: от становления в период обучения в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, до последних работ.

В экспозицию вошло около 60 произведений. Некоторые из них продемонстрированы широкой публике впервые, например, ученический портрет «Цирковая артистка» (1909) Фалька, который был обнаружен во время подготовки выставки в Химкинской картинной галерее им. С.Н. Горшина. Местонахождение этой работы долго не удавалось установить, и известна она была только по дневниковой зарисовке, сделанной художником. Незаконченный портрет выполнен на оборотной стороне другой работы – «Натюрморта с овощами» – и в настоящее время готов к двустороннему показу. Впервые продемонстрирован и «Натюрморт с клевером» (1912–1915), на обороте которого изображен «Портрет дамы в шляпе с зеленым эспри».

Особый раздел составляют картины, которые художник писал, проживая осенью и зимой 1910 года в Новом Иерусалиме. Знаковой работой этого этапа можно назвать «Базар в Воскресенске»(1910) – ее, как и несколько других полотен, на выставку предоставил Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Картины, написанные в Воскресенске (Истре), как и ряд других, экспонируемых работ, были созданы в то время, когда Фальк являлся активным членом авангардного объединения «Бубновый валет»(1910-1917), пройдя через увлечение искусством примитива и кубизмом, воспринятым через творчество Сезанна.

Отражает выставка и парижский период, продолжавшийся почти 10 лет с 1928 по 1937 год, и ставший одним из самых плодотворных для Роберта Фалька, периодом «постижения классики», в том числе искусства его любимого Рембрандта. Отдавая должное прекрасным тонким пейзажам с непарадными видами французской столицы, следует отметить, что на протяжении всей творческой жизни для Фалька самым важным жанром был портрет. Подлинная жемчужина выставки - портрет «Девушка в платье с кружевным воротником» из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина. По существующей версии, на портрете изображена последняя возлюбленная Владимира Маяковского Татьяна Яковлева. Живописной тонкостью и глубиной отличается также «Портрет Валерия Фалька», сына художника из собрания музея «Новый Иерусалим».

Выставка позволяет посетителям проследить весь творческий путь Фалька и познакомиться с многообразием интересов художника, с одинаковым блеском работавшего в жанре портрета, пейзажа (в поздний период в основном подмосковного) и натюрморта.

Практически не выставляемый после возвращения из Парижа, обвиняемый в формализме «опальный классик», Фальк, тем не менее, своим присутствием влиял на художественную жизнь Москвы: мастерская художника была открыта для многих, и Роберт Фальк продолжал интенсивно работать, достигая в своих поздних работах «неслыханной простоты» и «высшей живописной духовности».

По мнению куратора выставки , заведующей Художественным отделом музея «Новый Иерусалим» Людмилы Денисовой, Фальк и в настоящее время - одна из самых значимых фигур русского искусства, что неудивительно, поскольку живопись его находится, по выражению одного из главных исследователей его творчества Д.В. Сарабьянова, в «прямой зависимости от сущности бытия», и в этом непреходящее ее значение.

Архитектура выставки позволяет посетителям одну за другой открыть «грани» более чем полувекового творческого пути художника. Чрезвычайно многопланового мастера, всегда умевшего оставаться самим собой.

Выставка продлится до 9 декабря.

Куратор выставки:

Денисова Людмила Михайловна, зав. Художественным отделом МВК «Новый Иерусалим»

Адрес МВК «Новый Иерусалим»:

Истра, Ново-Иерусалимская наб., 1