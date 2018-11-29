Юридическая компания «Щит и меч» отметила 5 лет

Одной из первых юридических компаний России по возврату денег от брокеров «Щит и меч» на этой неделе исполнилось 5 лет. Об опыте борьбы с недобросовестными брокерам, актуальной ситуации на рынке «Форекс» и о том, как вкладывать, не рискуя, с редакцией поделился основатель ЮК «Щит и меч» Инсар Валиахметов.

На сегодняшний день масса инструментов по возврату денег от мошенников-брокеров. И основной из них - это chargeback. Процедура, предусмотренная платежными системами VISA, MasterCard, которая дает возможность оспаривать свой перевод, возвращать деньги, в том случае если услуга, которую вы оплатили, была оказана вам недобросовестно, либо товар оказался некачественным. Именно недобросовестность оказанных услуг того или иного брокера мы доказываем платежным системам, после чего нашим клиентам возвращают отправленные лжеброкерам деньги.

В настоящее время всего 8 брокеров в России имеют лицензию на осуществление своей деятельность от Центрального банка, все остальные уже нарушают законодательство, предоставляю свои услуги россиянам. Список лицензированных брокеров можно посмотреть на сайте ЦБ РФ. За время работы компании «Щит и меч» к нам обращались люди, пострадавшие более чем от 300 различных «форекс-кухонь». Получается, на одного лицензированного брокера приходится 38 мошеннических компаний. Вы правы: одно дело, если клиент сам проиграл свои деньги у лицензированного брокера, торгуя на профессиональных платформах, и совсем другое, когда компания без лицензии, со счетами в оффшорах, на «холодных прозвонах» уговаривает граждан переводить им деньги. Клиентов при этом заводят на фейковые интернет платформы, к реальным торгам на рынке «Форекс» не имеющим никакого отношения. После чего счета либо вовсе блокируются под различными предлогами, либо депозит «сливают», в момент отсутствия клиента котировки резко падают по его позициям.

Если что-то делать, то делать нужно это с головой, по уму. Во-первых, важен брокер, к которому вы обращаетесь, лучше выбирать лицензированного, во-вторых, важно обращать внимание на способ оплаты услуг брокера. Недобросовестные компании прекрасно знают о чарджбэке и поэтому стараются получать отплаты так, чтобы впоследствии их невозможно было вернуть. То есть не прямыми переводами с карты VISA, MasterCard, МИР, а через посредников, например, физическое лицо или различными платежными сервисами: payboutique, kiwi, yandex money. В таком случае банк пострадавшего клиента будет видеть операцию лишь до посредника, а кому ушли средства дальше узнать уже не будет возможным, как собственно и провести процедуру chargeback.

Успешный chargeback, который может помочь в случае недобросовестных действий мошенника, - это три главных составляющих: первое – карта платежной системы VISA, MasterCard, МИР, второе – клиентоориентированный банк и третье – сроки обращения по процедуре. Карту лучше выбрать VISA, либо МИР, по MasterCard вернуть деньги значительно сложнее. Карта должна быть крупного банка, про процедуру chargeback мало кто знает даже в банковской сфере, поэтому лучше обращаться в банки, где подобный опыт уже есть. По статистике компании «Щит и меч», больше всего возвратов от недобросовестных брокеров проводит Сбербанк. В принципе, выбор карты VISA Сбербанк будет идеальным решением, если вы собираетесь пополнять счет брокера.

Партнерский материал