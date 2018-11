«ЭМИР КУСТУРИЦА & THE NO SMOKING ORCHESTRA»

Впервые на сцене Московского Дома Музыки! Большой сольный концерт и презентация нового альбома «CORPS DIPLOMATIQUE»!*

4 ноября 2018 года впервые на сцене Светлановского зала Московского Дому Музыки с большим сольным концертом выступят одни из самых неутомимых и узнаваемых гастролеров Восточной Европы The No Smoking Orchestra во главе с Эмиром Кустурицей!

Новый концерт на еще девственной для этого неугомонного коллектива площадке пройдет с небывало веским поводом! Впервые за 9 последних лет знаменитый некурящий оркестр выпускает новый альбом «CORPS DIPLOMATIQUE», призванный напомнить почитателям этой группы, что все участники The The No Smoking Orchestra не просто талантливые музыканты, но еще и приверженцы космополитических взглядов. У почитателей Эмира как гениального режиссера будет свой особый повод: в этом году самому знаменитому фильму Кустурицы "Черная кошка, белый кот" исполняется 20 лет, и, конечно, без обожаемого саундтрека «Bubamara» в исполнении его оркестра этот вечер точно не пройдет!

Эмир Кустурица — знаменитый сербский режиссер и музыкант, известный широкой публике по таким картинам, как «Аризонская мечта», «Андеграунд», «Черная кошка, белый кот». Является обладателем ряда наград, в том числе двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля. Кавалер ордена Почётного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской. 4 ноября 2016 года был награжден Орденом Дружбы Российской Федерации.

Смело отстаивая звание самого веселого коллектива, The No Smoking Orchestra способен превратить любое живое выступление в безбашенный балаган с характерным балканским колоритом. Бешеные танцы и слэм на сцене, хоровые «кричалки», плясовые румбо-рокнрольные мотивы и весьма эмоциональные аккорды – все самое характерное для выступлений этого уже легендарного коллектива должно и будет обновлено для особого «музыкального» зала Москвы! Не упустите возможность получить новую дозу балканотерапии и зарядиться позитивом от мастеров неиссякаемого задора 4 ноября на сцене Дома Музыки!

Дата: 04 ноября 2018г., начало 19:00

Площадка: Московский Международный Дом Музыки

Возрастное ограничение: 12+.

Сайт: moscowshow.com

*дипломатический корпус