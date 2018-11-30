28-30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге пройдет XI Петербургский Международный Инновационный Форум

28 ноября в первый день работы XI Петербургского Международного Инновационного Форума запланировано 25 различных мероприятий, на которых ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере инноваций будут говорить о цифровой инновационной экономике и цифровой трансформации, с которой предстоит столкнуться участникам современного рынка промышленности.

Главным событием первого дня станет пленарное заседание с участием Александра Беглова, врио Губернатора Санкт-Петербурга; Анатолия Чубайса, Председателя Правления ООО «УК «РОСНАНО»; Жильбера Ревейона, Генерального директора Mobile LOOV, Председателя ИКТ и Цифровой экономики Национального комитета советников по внешней торговле Франции (CNCCEF); Соколова Алексея, заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Андрея Слепнева, руководителя группы компаний РЭЦ; Илоны Лундстрем, руководителя департамента поддержки инноваций Министерства экономического развития Финляндии. Участники пленара будут обсуждать переход к цифровой инновационной экономике, сверхсовременные технологии и продукты.

В первый день посетителей и участников ПМИФ-2018 ждёт широкая дискуссионная программа о ключевых тенденциях развития рынка технологий в России и мире, награждение победителей конкурсов «Лучший инновационный продукт Санкт-Петербурга – 2018», «Лучший инновационный регион» и «Экспортер года», обсуждение перспектив цифровизации городской среды, обсуждения вопросов сферы интеллектуальной собственности. Спикеры Форума затронут тему роли человеческого капитала как фактора трансформации. Отдельный блок вопросов эксперты посвятят инвестициям в инновации и конкуренции в инновационной отрасли.

Также в рамках первого дня форума пройдет церемония открытия III производственного корпуса фармацевтического завода ООО «НТФФ «ПОЛИСАН».

На экспозиции ПМИФ-2018 крупнейшие технологические компании Северо-Западного региона презентуют научные и технические разработки в сфере медицины, информационных технологий, приборостроения и безопасности; прогрессивные высшие учебные заведения Санкт-Петербурга поделятся опытом реализации молодежной инновационной политики по развитию инновационного предпринимательства студентов, аспирантов и молодых ученых, созданию новых рабочих мест, организации сотрудничества с российскими и зарубежными инновационными центрами и Технопарками.

Помимо ПМИФ на площадке «Экспофорума» состоятся еще 5 мероприятий, которые откроют новые возможности всем участникам для эффективного профессионального взаимодействия. Этими мероприятиями станут - форум «Российский промышленник», "Russoft LeaderShip Forum", открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), XXI выставка-конгресс «Защита от коррозии», Форум предпринимателей и Научно-образовательный салон.

Участники всех мероприятий смогут эффективно сотрудничать и выстраивать свой деловой график с помощью Биржи деловых контактов.

Подобный подход позволяет увеличить эффективность внутри- и межотраслевых коммуникаций. Регистрация (https://spbinno.ru/registration-2/) в системе для участников бесплатная и предоставляет возможность:

• опубликовать информацию о компании;

• ознакомиться с информацией об участниках и найти тех, которые интересны конкретно вам;

• заранее назначить и согласовать деловые встречи в рамках Дней промышленности и инноваций.

Подробная информация обо всех мероприятиях и деловая программа ПМИФ-2018 размещены на официальном сайте форума - https://spbinno.ru

Регистрация на сайте: https://spbinno.ru/registration-2/

Справка:

Официальные интернет ресурсы Форума:

Официальный website: https://spbinno.ru/

Официальный канал в Facebook: https://www.facebook.com/groups/spb.inno

Официальный аккаунт в Instagram: https://www.instagram.com/spb_innovation_forum

Официальный канал в VK: https://vk.com/forum.spbinno

Контакты для СМИ:

Ксения Константинова

Тел.: +7(981)885-47-69

Email: k.konstantinova@magnatmedia.com

Елизавета Макурина

Тел.: +7 (812) 576-09-54

Email: e.makurina@cppi.gov.spb.ru

О Петербургском международном инновационном форуме:

Петербургский международный инновационный форум проводится ежегодно с 2008 года. На сегодня Форум является ведущим на Северо-Западе событием, способствующим объединению усилий власти, бизнеса, науки и производства, которые определяют перспективы, возможности и приоритеты инновационного развития российской экономики. Организаторы ПМИФ - Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга при поддержке профильных комитетов администрации Северной столицы.

«Российский промышленник» - одно из наиболее крупных и значимых в Северо-Западном регионе России конгрессно-выставочных мероприятий, демонстрирующим новейшие технологии и оборудование промышленных компаний России и зарубежных стран. Форум также является площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития промышленного потенциала России, для обмена опытом и для поиска и укрепления деловых контактов.

В 2017 году объединенную площадку ПМИФ и форума «Российский промышленник» посетило свыше 45 000 человек. На мероприятиях были представлены 34 региона России и 22 иностранных государства: Болгария, Великобритания, Германия, Грузия, Израиль, Индонезия, Казахстан, Китай, Литва, Республика Корея, Сингапур, США, Тайвань, Финляндия, Чехия и другие страны.