Австрия и Германия заявили о своей позиции по «Северному потоку-2» после инцидента в Керченском проливе

Канцлер Австрии Себастьян Курц заверил, что Вена, как и Берлин, несмотря на позицию Вашингтона, не изменит своей точки зрения по отношению к «Северному потоку-2», который является для двух стран «важным проектом».

Канцлер Австрии отдельно дал понять, что позиция его страны относительно газопровода из России в Германию, который протянется более, чем на 1200 километров, не изменится ни при каких обстоятельствах.

Курц отметил, что Киев пытается «перенаправить» Берлин на модернизацию украинской же системы ГТС, но, эти предложения, Германии не интересны, поскольку с чисто экономической точки зрения, Берлину намного удобнее получать газ напрямую из России, чем надеяться на столь ненадежного транзитера, как Украина. Об этом Курц заявил накануне, 29 ноября в ходе встречи с представителями бизнеса.

«Это важный для нас проект как с точки зрения энергетической и политической, так и с точки зрения экономической», - сказал он.

По словам австрийского канцлера, американцы, рассматривая австрийско-российские отношения «под лупой», в первую очередь скептично относятся к позитивному взгляду Вены на строительство российского газопровода «Северный поток-2», но Австрия, как ФРГ и многие другие страны, готовы отстаивать свою позицию до конца.

Напомним, ранее в США в очередной раз выступили против строительства трубопровода «Северный поток-2», заявив, что он закрывает для Украины возможности транзита газа в Европу через свою территорию.