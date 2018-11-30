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Москва, 30.11.2018

Госдеп резко отреагировал на решение Трампа не проводить встречу с Путиным

«Expert Online» 2018

В госдепе США, комментируя решение главы страны Дональда Трампа не проводить ранее запланированную встречу с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки», сообщили, что Москва «должна воспринимать это как сигнал».

«Мы говорим России, что так, как она поступила в Керченском проливе, поступать нельзя. Мы показываем это через изоляцию», –считают в ведомстве.

О своем решении Трамп сообщил в «Твиттере», написав, что «в сложившихся обстоятельствах считает лучшим для всех сторон вариантом обойтись без переговоров тет-а-тет».

Напомним, в воскресенье 25 ноября ФСБ сообщила, что три военно-морских корабля Украины нарушили границу РФ и движутся к Керченскому проливу, совершая опасные маневры в российских водах, не подчиняясь законным требованиям. Киев заявил, что суда направляются из Одессы в Мариуполь, о чем сообщалось заранее.

Украинские власти назвали произошедшее актом военной агрессии, в стране ввели военное положение. В России сочли инцидент провокацией.

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