Хозяин слова: почему Трамп встречу с Путиным отменил

Американский лидер отказался от встречи с Владимиром Путиным в Москве. Но не из-за Украины, и не из-за неуважения к российскому президенту, а из-за лицензий на такси.

«Мегапощечина»

Президент США Дональд Трамп в очередной раз продемонстрировал свою славу хозяина собственного слова и ходячего, а точнее «твиттирующего» кошмара для протокольных служб. Сначала он в интервью The Washington Post подвесил свою встречу с Владимиром Путиным, якобы из-за обострения ситуации в Азово-Черноморском бассейне. Затем, вылетая в Аргентину, он заявил, что «от встречи не отказывался», «хотел бы, чтобы она состоялась», причем «сейчас очень хорошее время для того, чтобы ее провести». И добавил, что окончательное решение примет в самолете, по дороге на саммит G20. В итоге он принял решение взять свое слово назад и с российским лидером не встречаться. «Поскольку Россия не вернула корабли и моряков Украине, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить ранее запланированную встречу в Аргентине с Владимиром Путиным. Я надеюсь на проведение содержательного саммита после того, как эта ситуация будет разрешена», - твитнул Дональд Трамп.

Естественно, киевские политики открывают шампанское. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал решение Трампа «мегапощечиной» для Путина, а президент Петр Порошенко не упустил возможность подлизаться к Трампу (который, как известно, украинского визави на дух не переносит) гордо твитнул, что «вот так поступают настоящие лидеры».

На самом деле позицию украинских лидеров можно понять, и даже простить – такова уж их психология. И дело даже не в том, что в целом проигравшему от провокации с кораблями Киеву нужно было доказать, что он победил Москву на международной арене и самолично сорвал саммит Путина и Трампа. Дело в глобальной разности взглядов на мировую политику и свое место в ней.

Государства большие и маленькие

Для маленьких в политическом смысле государств (наподобие Украины) встречи с лидерами государств великих – это бонус, награда за поведение. Самое важное в ней – это фотосессия, где лидер маленького государства позирует рядом с человеком, принимающим глобальные решения, и тем самым крадет часть его славы. При этом этим лидерам даже не так важна композиция фото – пойдет даже такая, где Белый Господин сидит в кресле овального кабинета, а министр иностранных дел Украины Павел Климкин стоит возле стола. Важна сама фотография, сам факт встречи. И, естественно, ее отмена позиционируется как мегапощечина тому, с кем Белый Господин не встретился.

В России же совершенно иное понимание такого рода мероприятий. Путин – человек, принимающий глобальные решения – встречается с Трампом не для фотосессии и не для подтверждения своей легитимности, а для того, чтобы вместе вырабатывать эти решения на благо всего мира. Кроме того, у Москвы и Вашингтона огромное количество проблем в рамках двусторонних отношений, и коль на сегодняшний день эти проблемы нельзя решить, то их нужно хотя бы подморозить. Или, на крайний случай, выработать некие правила сосуществования, дабы эти проблемы не эскалировались в направлении войны. И когда такой саммит не происходит, это вызывает лишь сожаление.

«Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айросе…Это означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. И добавил, что Владимир Путин «готов к проведению контактов со своим американским коллегой».

Адвокат соврамши

Спокойная реакция Москвы объясняется еще и тем, что, по всей видимости, российские чиновники понимают, почему Трамп принял такое решение. Основным мотивом стала резко осложнившаяся для американского президента ситуация в США.

29 ноября Майкл Коэн, долгое время бывший личным адвокатом Дональда Трампа, признал, что лгал американскому Конгрессу о том, что у нынешнего президента после января 2016 якобы не было плана по строительству «Трамп Тауэр» в Москве. Согласно новым показаниям адвоката, вплоть до июня 2016 года Трамп якобы получал прямую информацию от него относительно шедших переговоров о реализации проекта.

Конечно, нынешние адвокаты Трампа говорят о том, что проект ограничивался лишь декларацией о намерениях, и переговоры никуда не зашли. Конечно, сам президент называл Коэна «слабым человеком», пояснял, что бывший адвокат просто хочет таким образом «скостить срок» из-за обвинений в мошенничестве (Коэн обманывал кредитные организации, завышая стоимость залоговых активов в виде лицензий на такси). Однако в рамках «крестового похода» это неважно, ведь крестоносцы получили повод для измышлений. Получается, что Трамп врал относительно отсутствия бизнес-интересов в России – а значит получается, что он был лично заинтересован в хороших отношениях с Путиным. Который (по мнению демократов и их сторонников) аккурат в то же время стал с помощью хакеров поддерживать избирательную кампанию нынешнего глав белого дома. Именно такую логику сейчас выстраивают хейтеры Трампа, и переговоры с российским лидером в Аргентине в нынешней ситуации лишь подлили бы масла в огонь.

В этой ситуации от встречи был бы толк лишь в том случае, если бы по итогам переговоров Трампа и Путина стороны подписали прорывную декларацию. А ее в нынешней ситуации просто не может быть. Во-первых, потому, что ни на какие капитуляции Москва не пойдет, а во-вторых, любые серьезные компромиссные соглашения (на которые настроены Трамп и Путин) не пройдут американский конгресс, а значит не будут выполняться американской стороной. К сожалению, отношения США и РФ стали заложником «крестового похода», который ведет истеблишмент Соединенных Штатов против своего президента. И в рамках этого похода любое действие Трампа подвергается критике. Причем не только факт встречи американского лидера с Путиным (после которых раздаются крики «прогнулся», «не отстоял честь и интересы Америки»), но и даже в случае ее отмены. Так, по словам сенатора Роберта Менендеса, отказавшийся встречаться в Аргентине с Путиным американский лидер просто струсил «бросить вызов» российскому президенту. Так что отношения в данный момент все-таки придется поставить на паузу. И не давать слово проводить саммиты, чтобы их потом отменять.