Когда безопасность важнее цены

Экономия на закупках и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

Похоже, что в стране в ближайшее время начнется строительный бум — более 20 крупнейших частных компаний предложили реализовать более 143 проекта на общую сумму 15,5 трлн. рублей. Даже если будет реализована всего половина проектов, то это потребует колоссального напряжения сил не только со стороны бизнеса, инвестирующего в новые объекты производства, но и со стороны государства, возводящего объекты инфраструктуры, и российских предприятий, производящих элементы этой инфраструктуры: транспортной, электросетевой, коммуникационной. Но даже те товары, которые мы можем производить сами, сейчас сталкиваются с проблемой контрафакта и фальсификата, причем проблема эта крайне остра. Всего один пример: до 70% кабельно-проводниковых изделий в используемых в строительстве – фальсификат. К такому выводу пришли например в Свердловской области проверив в 2018 году 16 строительных объектов.

Эта проблема актуальна не только в конкретных регионах России, но и по всей стране и всего Евразийского экономического союза, где невозможно закрыть торговые границы. Поэтому в рамках диалога ЕвразЭС регулярно проходит обсуждение на форуме «Антиконтрафакт».

Мимо стандартов

В этом году участники форума «Антиконтрафакт», который прошел неделю назад, активно обсуждали проблему незаконного оборота электротехнической продукции и тенденции, наблюдаемые на этом рынке.

«Нами постоянно ведется мониторинг продукции – мы отбираем кабели и провода с различными видами изоляции (бумажно-пропитанной, резиновой, ПВХ, сшитого полиэтилена, самонесущие изолированные провода) разных производителей. Результат – практически во всех группах продукции присутствуют нарушения, а в некоторых доля фальсификата составляет более 50%. Одна из основных проблем — занижения по сечению жилы (диаметр жилы – прим Эксперт) кабеля составляют от 5% и более, в редких случаях до 20%», — описывает ситуацию коммерческий директор ООО «Камский кабель» Александр Бузилов.

Чем чревато засилье фальсификата? Во-первых, некачественные кабели и провода являются причиной возгораний. Для покупателя такого кабеля это значит что объект, который он возводит, будь то промплощадка или жилье, всегда находится в зоне риска, и все дорогостоящие инвестиции могут попросту сгореть в один день из-за мелкой экономии на качественной проводниковой продукции. Более того, могут погибнуть люди.

Вторая важная составляющая – технологическая. Некачественный кабель служит гораздо меньше по сравнению с изготовленными по ГОСТам. Таким образом, сэкономив на закупке, покупатель сталкивается с тем, что ему необходимо чаще ремонтировать электрические сети на промышленном объекте, а это простои оборудования и прямые убытки. Более того возможны потери электричества при эксплуатации из-за перегрева линии.

В целом некачественный кабель — это еще и проблема стандартов работы отрасли. Дело в том, что один и тот же производитель может делать как качественный товар, соответствующий ГОСТу, так и кабель, с экономией на материалах. В итоге у одного и того же производителя может быть как качественная продукция, так и не очень, но с разной ценой. А в результате отрасль сталкивается с демпингом в ущерб качеству — что негативно сказывается на безопасности, экономике производств, да и просто на качественной конкуренции в отрасли.

Честным быть выгодно

С подобными проблемами сталкиваются многие отрасли в России, когда «серые» производители конкурируют с «белыми» и выигрывают у них ценовую конкуренцию, за счет экономии на налогах, зарплатах или качестве продукции. В итоге от такой конкуренции страдает экономика в целом. Теряются налоги, промобъекты и инфраструктура становятся более опасными, производители уходят в тень, а потребители несут прямые и косвенные убытки.

Для решения этих проблем участники российского рынка кабельной продукции решили договорится о честной конкуренции. В 2016 году был создан проекта «Кабель без опасности» — некая бизнес-миссия или добровольная ассоциация отраслевых игроков, которые решили, что без жестких стандартов невозможно работать честно и взаимовыгодно. За два года существования объединения была проведена большая работа по борьбе с распространением некачественной продукции, начался диалог между производителями, потребителями и органами государственной власти. «Но в основном акцент ставился на проблему с кабелями и проводами мелких сечений, а другая, не менее насущная и острая проблема — распространение фальсификата в силовых кабелях и проводах крупных сечений с различными видами изоляции— оставалась за рамками внимания площадки», — говорит Александр Бузилов.

«Опираясь на данные статистики, мы видим главные направления нашей работы на 2019 год: во-первых, ликвидация проблем в том сегменте рынка, где представлены силовые кабели крупного сечения. В этой работе мы ждем активной поддержки от производителей меди и наших коллег из Алюминиевой ассоциации. Время, когда мы занимались только определенной номенклатурой, подошло к концу: мы расширяем сферу наших интересов и готовы направить силы и время на проверку сегмента кабеля крупных сечений. И второе направление, активность в котором мы увеличим, – ПВХ материалы» - сообщил руководитель проекта «Кабель без опасности» Владимир Кашкин.

Сейчас, в преддверии большой промышленной стройки по всей стране, проблема качества этой стройки – а значит элементов инфраструктуры —становится как никогда актуальной.

И в общем-то, для решения этой проблемы все инструменты на рынке есть. Государство заинтересовано в том, чтобы производители кабелей и проводов работали в соответствии с ГОСТами, а надзорные органы должны более внимательно относиться к проблеме. Кабельно-проводниковая продукция — это серьезная инфраструктурная составляющая, и естественно, что производитель должен нести полную ответственность за поставку фальсификата. Эта ответственность должна быть вплоть до уголовной.

Из-за выхода кабеля из строя не просто отключится оборудование, но могут пострадать люди. В этом случае ответственность лежит не только на энергетике, который не учел качество применяемой продукции, но и на руководстве компании, которая закупала кабель. «Выпуск и реализация небезопасной кабельной продукции ведут к уголовной ответственности, под которую попадают не только исполнители, но и должностные лица, задействованные в процессе производства– директор, главный технолог, директор по качеству, директор по производству» - отметил Александр Бузилов.

«Применение уголовной ответственности позволит правоохранительным органам не ограничиваться наложением штрафов на отдельное юридическое лицо, а проводить полноценные расследования и применять подобающее наказание за подобного рода деяния», – считает директор по правовым вопросам ООО «Холдинг Кабельный Альянс» Богдан Дорофеев.

Но регулирующие органы видят решение проблемы фальсификации пока только в экономических стимулах. Так, на топливном рынке станы в этом году введены оборотные штрафы. Механизм действия оборотного штрафа заключается в следующем: при выявлении нарушения по физико-химическим свойствам продукта, влияющим на безопасность, предусмотрен штраф 1% от оборота, но не менее 500 тыс. руб., при повторном нарушении – 3% оборота, но не менее 2 млн руб., с приостановкой деятельности на срок до 90 суток. «Сейчас мы планируем распространить данный механизм на все поднадзорные рынки, так как последствия нарушения по физико-химическим свойствам от оборота такой продукции существенным образом влияют на безопасность и конкретных граждан, и общества и государства в целом», — сообщил замруководителя «Ростехнадзора» Алексей Кулешов.

Нет русскому авось

А вот с проблемой «русского авось» справится сложнее. Сейчас на многих предприятиях нет входного контроля продукции. «Зачастую кабельная продукция закупается на основании тендера. В головной компании заказчика определяется победитель, как правило, по цене, и с ним подписывается договор. Но отгрузка продукции победителя тендера осуществляется, как правило, в труднодоступные места, там, где идет прокладка кабельной линии —в поля, на месторождения и т.д. Никто не приезжает на предприятие производителя для проверки продукции, которую отгружают, как и не приезжают на место поставки. Налицо проблема отсутствия контроля качества применяемой продукции», — делится опытом Александр Бузилов.

Тендер — это практически всегда конкуренция по цене. И к сожалению, потребители часто игнорируют качество продукции,. «Задача производителей качественной продукции— проводить постоянную разъяснительную работу с потребителями, чтобы они со своей стороны вводили процедуры входного контроля, вносили штрафные санкции в договор с производителем за поставку некачественной продукции, — добавляет Александр Бузилов . – На самом деле проводить процедуру входного контроля не сложно, нужно просто этим реально заниматься. Если объединить усилия всех заинтересованных сторон, ситуация с качеством выпускаемой продукции улучшится, фальсификата на рынке станет значительно меньше — вплоть до исчезновения».

В преддверии масштабной модернизации страны стоит серьезно задуматься о том, что мы будем строить, где заказчики и исполнители будет закупать продукцию для этих строек. Что это будет за продукция и каково ее качество. Ведь вопрос не ограничивается только кабельно-проводниковой продукцией, но то же касается других отраслей – черной и цветной металлургии, цементной отрасли, строительных материалов и т.д. Ведь масштабная стройка «списка Белоусова» может дать как прямой экономический эффект в виде загрузки российской обрабатывающей промышленности, так косвенный – обеление рынков, выстраивание правильной конкуренции и наработка, референсов и хороших бизнес практик, и российский бизнес к этому уже готов.