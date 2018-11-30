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Москва, 30.11.2018

Напавший на капитана «Спартака» фанат арестован на 10 суток

«Expert Online» 2018

Мирослав Голунов – фанат футбольного клуба «Спартака», который накануне во время матча красно-белых с «Рапидом» выбежал на поле и напал на капитана московской команды Дениса Глушакова – арестован на 10 суток.

Об этом он написал на своей странице в Instagram. По словам фаната, он также получил 5-летний запрет на посещение футбольных матчей в России. Между тем, стало известно, что руководство «Спартака» рассматривает вариант предъявления иска Голунову в размере 5 тыс. евро. Именно такой штраф является стандартным в УЕФА за появление болельщиков на поле.

Напомним, отношения между спартаковскими фанатами и Денисом Глушаковым испортились после отставки итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера.

Большинство поклонников красно-белых уверены, что именно капитан команды организовал саботаж работы тренера. Поэтому они каждый матч подвергают Глушакова обструкции и требуют, чтобы он отказался от капитанской повязки.

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