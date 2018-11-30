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Москва, 30.11.2018

Напечатайте мне дом, пожалуйста

«Expert Online» 2018

15 выпуск «Пилим по России». Город Ярославль. Генеральный директор компании «3Д Строительные технологии», специализирующейся на печати бетонных изделий с помощью 3D-принтера, поможет вам открыть аналогичный бизнес и снабдит заказами.

На этот раз мы снова поехали в Ярославль, где у нас было две встречи. Первая — с нашим новым героем Григорием Грицевичем, генеральным директором компании «3Д Строительные технологии», специализирующейся на печати бетонных изделий с помощью 3D-принтера, и с Евгением Тарбеевым, заместителем директора компании АМТ, которая эти самые 3D-принтеры производит. Вторая — с героем одного из первых выпусков Кристиной Чачибая, с которой мы обсудили, чем для нее было полезно участие в проекте и как сейчас развивается ее компания. Но теперь о тех, с кем реально можно сотрудничать и создавать новые бизнес-истории.

Кажется, здесь стоило бы больше рассказать о тех, кто придумал строительные 3D-принтеры, то есть о компании АМТ, но правильнее будет говорить не о производстве принтеров как о бизнесе, а о деле, в котором они используются, ведь для тех, кто хочет повторить подобную историю, это понятнее, доступнее, дешевле, в конце концов.

Строительный 3D-принтер позволяет печатать огромное количество вещей, начиная c цветочных клумб, и заканчивая многоэтажными зданиями.

Компания «3Д Строительные технологии», входящая в структуру АМТ, очень хочет найти партнеров и содействовать их развитию, вплоть до снабжения заказами. Компания это молодая, создана лишь в нынешнем году, ее оборот составляет пять миллионов рублей в месяц, маржа — около 40%. Задачи, которые ставит перед собой Григорий, — отработать все возможные методы печати, добиться максимально четкой картинки и оказать любую поддержку своим партнерам, ну и, конечно, увеличить масштабы, выпускаемых с помощью принтеров изделий. Они уже напечатали дом в непосредственной близости к себе, сейчас у них на площадке стоят детали еще на несколько строений удивительной формы, ведь именно индивидуальность — основной конек 3D-печати. Так что советуем внимательно присмотреться к этому предложению, ведь при относительно небольших затратах вы можете стать единственным обладателем уникальной технологии в своем регионе, да еще и Григорий подкинет вам заказов.

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