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Москва, 30.11.2018

Нефть дорожает из-за намерения ОПЕК+ сократить добычу

«Expert Online» 2018

Цены на нефть  утром 30 ноября продолжают рост в ожидании решений ОПЕК+ по добыче сырья, свидетельствуют данные торгов.

Так по состоянию на 7.53 по московскому времени  стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла  на 0,46%, достигнув $60,19 за баррель, январские фьючерсов на нефть марки WTI  прибавили  0,31%, до $51,61 за баррель.

Уточняется, что обе эталонные марки нефти могут продемонстрировать недельный подъем впервые более чем за два месяца. Однако падение по итогам ноября, вероятно, будет максимальным за 10 лет.

При этом трейдеры надеются, что ОПЕК+ согласует сокращение добычи для поддержки рынка на встрече, которая состоится в середине следующей недели.

Ожидается, что президент Венесуэлы Николас Мадуро внесет на рассмотрение организации предложение о существенном снижении добычи нефти.

Организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) и ее основной союзник Россия приближаются к заключению соглашения об ограничении добычи, чтобы не допустить перенасыщения рынка.

Запасы нефти в США  выросли на 3,6 миллиона баррелей за неделю к 23 ноября до 450,49 миллиона баррелей, согласно данным Международного энергетического агентства.

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