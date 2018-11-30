НРФ2018 ПОДВЕЛ ИТОГИ

В Москве прошел третий Национальный Рекламный Форум. Событие стало частью масштабного проекта «Дни рекламы | Москва» и объединило рекламодателей, агентства, медиа и представителей государственной власти с целью поиска эффективных способов развития коммерческих коммуникаций и медиа-рекламного рынка.

Основную программу Форума - День Контента и День Медиа - в Центре международной торговли сформировали 47 дискуссионных сессий и выступления более 350 спикеров. Участниками НРФ2018 стало свыше 3500 человек.

День Контента представил новые исследования, актуальные тренды в создании и дистрибуции контента, пользовательском опыте и управлении аудиторией в условиях полигамности и мультиканальности коммуникаций.

День Медиа продемонстрировал результаты развития индустрии по ведущим сегментам отрасли: ТВ, Digital, OOH, Радио, HR.

Организатором Форума выступила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) при содействии титульного партнера «Газпром-медиа Холдинг» и генерального research-партнера исследовательской компании Mediascope. Соорганизатором НРФ2018 выступил медиахолдинг РБК.

ДЕНЬ КОНТЕНТА

Основную программу Форума открыло выступление Алексея Волина (Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ). В рамках сессии «Медиа бренды: движение вверх» спикеры обсудили переход на цифровое телевидение и медиаактивность российской аудитории. Среди участников Алексей Земский (НТВ), Евгений Бекасов (Россия 24) и другие лидеры медиарынка.

Дискуссия «Контент будущего» осветила основные принципы формирования и дистрибуции контента в ближайшей перспективе. Модератор Гавриил Гордеев (ТНТ4) отметил, что сегодня на рекламном рынке лидируют те рекламодатели, которые умеют создавать качественный контент. Кроме того, в продвижении брендов приоритетными остаются быстрая адаптация в форматах подачи информации и внедрение в коммуникационные стратегии брендов эмоционального контента. Сессия прошла с участием ключевых лиц титульного партнера «Газпром-медиа Холдинг» Николая Картозии (Пятница!), Александра Дулерайна (ТНТ), Александры Кошарницкой (НТВ), Натальи Билан (Матч ТВ), Валерия Федоровича (ТВ-3), Евгения Никишова (ТВ-3), Рафаела Минасбекяна (ГПМ КИТ).

Обсуждение построения сбалансированного медиамикса продолжилось на сессии «Performance vs Brand Building», в ходе которой были представлены стратегии рекламодателей в условиях цифровизации экономики.

Секция «Построение лояльности в условиях полигамности потребителей» охватила вопросы необходимости развития программ лояльности в целях стимулирования потребительского спроса.

На дискуссионной сессии «Потребительский опыт» спикеры обсудили способы привлечения и удержания аудитории в условиях дефицита внимания. Модератор Алена Разбирина (Media Direction Group): «Мы обсудили решения, которые используют ведущие бренды для адаптации коммуникаций под запрос каждого потребителя. Правильное сегментирование и таргетирование позволяет увеличить продажи на 21% и вернуть 34% аудитории в качестве лояльных потребителей».

В рамках секции «Бренды-челленджеры» спикеры представили основные стратегии поведения потребителей. Модератор секции Димитрис Ваяс (PHD) отметил, что построение коммуникаций через челлендж - осознанный вызов, который приносит компаниям запланированные бизнес-результаты, но, чтобы его использовать, брендам нужно иметь смелость и соответствовать посылу.

Спикеры сессии «Реклама в регионах» рассказали о том, как меняется медиа-среда и практики потребления контента в цифровую эпоху; а также обозначили актуальные подходы к планированию, проведению и оценке рекламных региональных кампаний. Представители «Регион Медиа» провели анализ ключевых тенденций медиа сегментов в регионах.

Эксперты секции «Marketing Technology: Human vs Machine» с модератором Анатолием Климчуком (Artox Media Digital Group) презентовали технологические инструменты для оптимизации бюджетов и повышения эффективности маркетинговых команд.

Сессия «FIFA 2018. 2018 причин задуматься о том, как изменился спортивный маркетинг и что он может дать нам теперь» объединила ведущих экспертов спортивного маркетинга, которые поделились уникальным законодательным и практическим опытом, а также определили тренды-2019 на рынке спортивного спонсорства. Модерировали дискуссию Екатерина Бокова и Елена Козыренко (АДВ Экспириенс).

На секции «Новая медиа реальность. Настоящее и будущее контента», модератором которой выступил Виктор Шкулев (Hearst Shkulev Publishing), с участием представителей ведущих глянцевых СМИ, обсуждались основные тренды новой медиареальности.

Лидеры индустрии в рамках дискуссии «Брендированный контент. Тренды. Кейсы. Эффективность» вместе с модератором Алексеем Толстоганом (сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ) определили ведущую роль контента в решении глобальных маркетинговых задач.

На сессии «Монетизация детского контента» во главе с модератором Дмитрием Губерниевым были представлены кейсы для семейной аудитории и подробно рассмотрены особенности «тройного эффекта» от размещения рекламы на детском ТВ.

Спикеры дискуссии «Как бренды используют тренды» совместно с модератором Дмитрием Орченко (dentsu X) проанализировали ключевые акценты автоматизации маркетинговых процессов и работу с данными.

Сессия «Новые подходы в работе с контентом» во главе с модератором Андреем Ковалем (Isobar Moscow) обозначила значимость контента: «Мы обсудили, как увеличить инвестиции в контент со стороны интернет-ресурсов, как новый контент изменяет поведение потребителей на рынке FMCG, и не оставили без внимания вопросы использования Big Data».

Эксперты фармацевтического маркетинга в рамках сессии «Активное долголетие: новые вызовы и перспективы структурных изменений в фармацевтическом маркетинге» подвели итоги национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»; а также обсудили перспективы внедрения идеологии здорового образа жизни.

Первый день НРФ завершился Церемонией награждения «MIXX Russia Awards 2018». Один из ведущих международных конкурсов конкурс в сфере digital ежегодно проводится под эгидой индустриальной ассоциации — IAB Russia. Золотые награды получили РА «Восход», Bootleg, Possible Moscow, Mindshare.

ДЕНЬ МЕДИА

На ТВ-Саммите спикеры обсудили трансформацию кросс-медийного потребления телевизионного контента на ТВ и в интернете, развитие Big TV и новые направления в сегменте телеизмерений. Повестка сформирована экспертами НРА с участием модератора секции Инны Смирновой (Adindex Print Edition). В дискуссии участие приняли Дарья Пугачева (Газпром-медиа Холдинг), Александра Корнилова (Регион Медиа), Андрей Глыбин (Broadcast media at Accenture media management). Ксения Ачкасова, Mediascope: «Mediascope активно развивает свои телеизмерения. Мы запустили важное для России исследование дачного телесмотрения. С начала 2018 года мы поставляем на рынок данные о просмотре ТВ-контента и рекламы на десктопах, а в октябре представили данные интернет-счетчиков о рейтингах просмотра телепрограмм и телерекламы на мобильных экранах, которые охватывают всю Россию. Важным шагом на следующий год станет измерение просмотра тегированного телеконтента на 4 типах экранов: телевизорах, компьютерах и ноутбуках, планшетах, смартфонах. До конца 2019 года мы представим первые данные о просмотре на всех устройствах».

В рамках дискуссии Александр Лигер (НСК) определил ближайшие перспективы развития рынка телевизионной рекламы: «Уже не первый год мы наблюдаем увеличение теле-рекламных бюджетов за счет интернет-компаний и представителей e-commerce. Новые рекламодатели, не входящие в топ-100, – очень интересный сегмент, который ощутил эффективность размещения на ТВ. Доля таких игроков с каждым годом только увеличивается».

На сессии «Спонсорство – лучший друг бренда» спикеры обсудили вопросы эффективности спонсорских кампаний, представили первое индустриальное исследование АКАР и сейлз-хауса «Газпром-медиа» по спонсорской рекламе, а также провели анализ трендов медиапотребления. Екатерина Веселкова, сейлз-хаус «Газпром-Медиа»: «Телевидение остается самым охватным медиа-каналом. Телеканалы транслируют высококачественный контент и реклама становится органичным дополнением медийного пространства, вызывая у зрителя больше доверия по сравнению с размещением в другом информационном поле. Мы отслеживаем коммуникационные тренды и понимаем, что в 2019 году контент будет развиваться в сторону удобства. Если раньше зрители смотрели телевизор в основном у себя дома, то сегодня мы наблюдаем просмотр контента в телефоне, в такси, на отдыхе, что открывает новые возможности”.

О перспективах развития радио-индустрии, расширении аудитории за счет кросс-медийных проектов и нативной рекламы, в рамках Радио Саммита «Контентная составляющая радиостанций России» мнениями обменялись Юлия Андрюшова (ГПМ Радио), Мария Селиванова (ЕМГ), Юлия Николаева (Mediascope). На секции приняли участие ведущие шоу Black2White на радио NRJ Саймон, Юлия Морозова, Елена Горностаева.

В ходе OOH-Саммита с участием операторов наружной рекламы, агентств, представителей органов власти и управления обсуждались вопросы экономического развития и государственного регулирования рынка наружной рекламы. Елена Михайлова, Национальная ассоциация визуальных коммуникаций (НАВК), отметила: «Миссия нашей Ассоциации – стать единым координационным центром, способным формулировать стандарты, формировать повестку для обсуждения и решения важных отраслевых вопросов».

HR-Саммит объединил экспертов с целью поиска новых решений в вопросах управления человеческим капиталом и формирования профессиональных команд.

Спикеры секции «Цифровая реальность и цифровые мифы в бизнес-стратегии 2019-2020» обсудили развитие основных направлений бизнеса в условиях глобальной цифровизации данных.

MIXX RUSSIA CONFERENCE

В рамках НРФ2018 прошла ведущая конференция рынка интерактивной рекламы MIXX Russia Conference, раскрывшая повестку Digital-Саммита. Участники обсудили вопросы взаимодействия рекламодателей, технологических компаний и медиа-площадок.

Сессия «MIXX: Influence Marketing» осветила вопросы автоматизации закупок рекламы, юридические аспекты и значимость креативной составляющей в коммуникациях с аудиторией.

В ходе дискуссии «MIXX: Big Data» представители рекламных агентств обсудили результаты внедрения дата-подхода на российском рынке, осветили правовые вопросы использования данных и преимущества машинного обучения.

Секция «MIXX: Native Ad» во главе с модератором Полиной Абдуллиной (РБК) представила ключевые направления нативной рекламы и ее развития в ближайшей перспективе.

Сессия «MIXX: перспективы развития рекламного рынка 2020», модератором которой выступил Борис Омельницкий (IAB Russia), объединила лидеров рекламного digital-рынка. Дейв Гримальди (IAB Global) и другие эксперты поделились стратегическим видением развития отрасли и рассказали о драйверах роста.

На дискуссии «MIXX: Digital Video» были представлены аналитические данные об объемах и трендах рекламного ТВ-рынка. Инесса Ишунькина (Mediascope): «Видеореклама остается одним из самых быстрорастущих рекламных сегментов в интернете. Отвечая потребностям рынка, совместно с ассоциацией «Русбренд» мы предложили переход от оценочного мониторинга к фактическому, что позволит фиксировать каждый выход тегированного видеорекламного контента и более точно оценить весь объем размещений видеорекламы в интернете. Новый подход уже протестирован нашей компании и в случае согласия рынка мы готовы начать поставку данных по нему. Если говорить о качестве размещений, то до конца года Mediascope представит инструмент для измерения качества видеоинвентаря. На первом этапе - viewability (видимость рекламы в интернете), а в 2019 году к оценке видимости мы также добавим инструмент для анализа фрода».

Секция «MIXX: Mobile Ad» подняла вопросы эффективности мобильной рекламы в 4 сегментах: поисковые системы, социальные сети, видеохостинги и мобильные приложения.

На сессии «MIXX: Online Branding» спикеры совместно с модераторами Ксенией Зазуловой (Initiative) и Антоном Афанасьевым (Unilever) провели анализ коммуникаций бренда в digital-среде и поделились экспертизой в вопросах обеспечения его безопасности.

Спикеры секции «MIXX: Digital Audio» рассказали о развитии коммерческих коммуникационных возможностей в аудио - формате.

В ходе дискуссии «MIXX: Programmatic» эксперты обсудили состояние рынка Programmatic и его развитие с участием всех представителей отрасли: паблишеров, технологических вендеров, клиентов и рекламных агентств. Александр Папков (Media Direction Group, IAB Russia): «Основная задача IAB Russia – не только содействие развитию интерактивной рекламы, но и его отражение в индустриальных документах и картах экосистем Digital-рынка России. IAB Russia работает над тем, чтобы наши продукты были интерактивными и полезными не только в день релиза, но и в течение всего года. Именно поэтому мы выпустили карту экосистемы Programmatic & Data и перевели ее в интерактивный формат и надеемся, что она станет надежным и удобным источником информации о Digital-индустрии».

В рамках сессии «MIXX: Performance Marketing» обсуждались эффективные форматы, инструменты и новые подходы в построении кросс-канальных коммуникаций.

Форум завершился торжественной церемонией награждения нового конкурса 28 международного фестиваля рекламы Red Apple - «Red Apple: Festival Of Media». Обладателями наград категории «Золото» стали РА «Восход», R.POINT, Friends Moscow, OMD Media Direction, Slava, GForce/Grey, OMD Optimum Media.

Среди ключевых участников НРФ2018: OMD OM Group, Publicis Group, Gazprom-Media Digital, GroupM, рекламное агентство «Аист».

В этом году Форум вышел на новый уровень, обеспечив условия для развития индустрии в масштабах всей страны.

Титульным партнером выступил «Газпром-медиа Холдинг»; генеральным research-партнером - исследовательская компания Mediascope. Организаторы: АКАР, ЦРБК, IAB Russia; Соорганизатор: РБК; Генеральный медиа-партнер: Adindex; генеральный интернет-партнер: Rambler.ru. Информационные партнеры: Iz.ru, Коммерсантъ, Roden Media, 1 Media Invest, Эксперт, Российская газета, Аргументы и Факты, Царьград, Спорт-экспресс, Спорт день за днем, Советский спорт, Лайфхакер, Netpeak, Vintera.tv, Cubeline, Текарт.

Фотоотчет доступен в официальной группе в Facebook. Презентации ищите на сайте.