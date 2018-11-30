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Москва, 30.11.2018

Прогноз погоды в Москве на выходные: морозы могут усилиться

«Expert Online» 2018

Согласно прогнозу погоды, который сообщили в Гидрометцентре РФ, в первый календарный день зимы в Москве сохранится сухая, морозная погода.

В ночь на 1 декабря при атмосферном давлении в 765 мм ртутного столба и влажности 67% похолодает до минус 12-14. При этом погода в Москве будет практически без ветра и осадков не ожидается.

Утром 1 декабря ветер немного усилится, что приведёт к тому, что столбики термометров опустятся ещё ниже (минус 16). После полудня выглянет солнце, атмосферная давление понизится, а воздух прогреется до минус 10-12.

До вечера субботы серьёзных температурных колебаний не ожидается. А вот с наступлением ночи небо затянет облаками, циклон, который придёт в Москву, принесёт снег, а вместе с ним и очередное потепление.

В свою очередь в центре погоды «Фобос» пообещали москвичам и гостям российской столицы в воскресенье, 2 декабря небольшие, но продолжительные снегопады и температуру воздуха минус 2-4.   

Любопытно, что согласно народным приметам, если 2 декабря – в день Авдея Радетеля – выпадет много снега, то зима будет холодной, а весна поздней. При этом, если этот день будет хмурым, то скоро потеплеет, пусть и не на долго.

Об этом вчера заявили и метеорологи, по прогнозу которых, уже в середине следующей недели температура воздуха в регионе поднимется до плюс 1 градуса.

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