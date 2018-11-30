Путин прибыл в Буэнос-Айрес на саммит G20

Глава российского государства Владимир Путин прилетел в столицу Аргентины, где сегодня стартует саммит «Большой двадцатки».

У трапа самолёта президента РФ ждал привезённый заранее в Буэнос-Айрес новый отечественный лимузин «Аурус», на котором Путин уже отправился на встречу с лидерами стран БРИКС.

Напомним, 30 ноября в столице Аргентины открывается саммит лидеров G20. Мероприятие продлится два дня и закроется 1 декабря.

Уже известно, что российский лидер проведёт на полях саммита несколько важных двусторонних встреч. В частности, у него запланированы переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, главой правительства Японии Синдзо Абэ, немецким канцлером Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с другими мировыми лидерами.

Ранее сообщалось, что запланированная на 1 декабря встреча Путина и Трампа не состоится. Американский президент отказался от неё из-за ситуации в Керченском проливе.



