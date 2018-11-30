Банк России составил перечень основных рисков для российской экономики. Падение цен на нефть в него не входит.

Новые санкции против России, ужесточение монетарной политики в США и неустойчивость развивающихся рынков являются основными рисками для экономической стабильности в России. При этом регулятор уверен, что цены на нефть не входят в перечень основных рисков, так как рубль снизил зависимость от нефтяных котировок, а бюджет РФ сбалансирован, передают "Вести.Экономика" со ссылкой на опрос ЦБ РФ крупнейших кредитных организаций.

Так, высокая неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации в мировой экономике и риски роста волатильности на рынках являются проблемой, по мнению регулятора. Волатильность может быть обусловлена ужесточением денежно-кредитной политики ведущими центральными банками (прежде всего ФРС). В свою очередь, увеличение стоимости заимствований на фоне роста долговой нагрузки как в развитых странах, так и в развивающихся станет большой проблемой для мировых экономик. На фоне роста долларовых ставок рост стоимости доллара также повышает подверженность остальных стран валютному риску, особенно ЕМ.



Кроме того, неразрешенными остаются риски дальнейшей эскалации внешнеторговых отношений между США и Китаем, а также другими странами. В случае неблагоприятного сценария могут наблюдаться серьезные всплески рыночной волатильности, падение фондовых рынков, обострение валютных войн, сокращение объемов мирового товарооборота. При этом сохраняются высокие риски в сфере экономической политики (Brexit, Италия, ряд ЕМЕ). Для собственно России серьезным фактором риска остается неопределенность в связи с возможным введением новых санкций со стороны США.

Рубль последние два месяца действителньо никак не реагирует на всплески нефтяного рынка, отмечает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. С октября нефть марки Brent подешевел с 86 до 60 долларов за баррель – падение составило более 30% за два месяца. Однако рубль никак не отреагировал на этот факт. Но нельзя сказать, что падение нефтяных котировок не представляет риска. Да, если нефть остановит свое ралли – это один момент, но, если падение продолжится и дальше, рубль восстановит зависимость с черным золотом.

Хоть это кажется и нереальным, произойти может все, констатирует эксперт. Мы уже видели значения ниже 30 долларов за баррель, и история может повториться. Вероятность возобновления корреляции рубля и нефти оценивается примерно при цене 45 долларов за баррель Brent. И тогда падение цен на "черное золото" будет представлять угрозу, ведь дешевая нефть и дешевый доллар крайне невыгоден экспортерам. В этом случае ЦБ РФ, вероятнее всего, вернется к закупке валюты, поддерживая спрос на валюту.

Санкционная политика США так же представляет риски для рубля и временно для экономики, соглашается Катя Френкель. Каждый раз, когда Конгресс США анонсируют санкции, рубль терпит давление на 5-7 рублей. Санкционные законопроекты только отложили, в 2019 году к ним обязательно вернутся. С экономической точки зрения – это временный удар. После введения санкций в прошлом, наша экономика подстраивалась под новые реалии и удар с внешней стороны компенсировал усилением внутреннего развития. Поэтому санкции в краткосрочной перспективе негативно повлияют на экономику и валюту, однако, что нас не убивает – делает сильнее, и мы найдем варианты, как жить с новыми санкциями. Даже сейчас мы видим, что, закрывая дверь со стороны запада, правительство усиленно работает над открытием возможностей на востоке.

Неустойчивость развивающийся рынков – тоже больное место для нашей страны, продолжает аналитик. Ситуация на развивающихся рынках – похожа на растущий финансовый пузырь. В большинстве стран процентные ставки выше, чем в развитых странах. И многие инвесторы предпочитают зарабатывать на операциях кэрри-трейд. Однако, если начнется отток капитала из развивающихся рынков, это может привести к мировому финансовому кризису. Паника подобна огню – легко перенесется и на рынки развитых стран. Пожалуй, этот фактор может оказаться самым сильным ключевым риском для экономики и Российской валюты. Опасность заключается в том, что невозможно заранее спрогнозировать время и масштабы этого эффекта. Нельзя заранее приготовиться к кризису, в отличие от санкций, падения нефти или торговым войнам.

Ужесточение же монетарной политики ФРС, считает Катя Френкель, уже не представляет серьезной опасности. Недавно на пресс-конференции Джером Пауэл сообщил, что комитет готов к однократному повышению в 2019 году и так же было сказано, что ФРС готовы к приостановке ужесточения политики. В 2018 году было уже три повышения, и это не сильно отразилось на экономике, поэтому одного повышения бояться не стоит.

С анализом ЦБ сложно не согласиться, говорит, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Санкции действительно являются одним из ключевых факторов, сдерживающих экономический рост, а экспрессивность и непредсказуемость текущего политического лидера США добавляет к ним еще и солидную долю внезапности. Санкции страшны и своим краткосрочным влиянием, и долгосрочным. К краткосрочным эксперт относит невозможность дешево кредитоваться в развитых странах, а к долгосрочным — технологическое отставание, которое в результате санкций постепенно нарастает и может стать непреодолимым, оно особенно опасно для нефтегазодобывающей отрасли и нефтепереработки.

Обвинять монетарную политику ФРС США в текущей макроэкономической ситуации в России можно, но у российских регуляторов в лице ЦБ и Минфина тоже есть достаточно инструментов для управления ситуацией. Например, средства, направляемые в резервные фонды, могли бы быть направлены на структурные реформы, и стимулировать экономический рост, привлекающий инвесторов и нивелирующий отток капитала, который мы наблюдаем сейчас. Ключевая ставка могла бы быть ниже 7%, рубль мог бы хотя бы оставаться привлекательным для постоянного спроса со стороны кэрри-трейдеров, и таким образом демонстрировать более стабильный курс.

Алексей Антонов согласен с тем, что торговая война между США и Китаем будет иметь последствия, распространяющиеся далеко за пределы этих двух стран: экономический рост в Азии может замедлиться, сначала в Китае, а затем у его внешнеторговых партнеров. Бороться с этим мы можем только диверсификацией собственного экспорта, который сейчас в основном состоит из нефти, которая может оказаться не так востребована в следующие 2-3 года.