Российские нефтяники позволяют Москве вести переговоры с позиции силы

На переговорах между Владимиром Путиным и саудовским принцем Мохаммедом в Буэнос-Айресе позиции России будут, как никогда, сильными.

Российская нефтяная отрасль несмотря на все санкции и колебания цен на нефть чувствует себя уверенно, считает агентство Bloomberg. Последние данные по финансовой деятельности крупнейших российских нефтяных компаний, включая «Роснефть» и «Лукойл», показывают, что российской «нефтянке» можно не бояться возврата на нефтяные рынки медвежьих настроений. Благодаря низким издержкам и налоговым послаблениям, а также снижающемуся в случае дальнейшего падения цен на нефть рублю российский нефтяной сектор может не один год относительно спокойно работать в условиях низких цен на «черное золото», считают аналитики Citigroup Inc.

По мнению директора по нефтяному и газовому сектору Fitch Ratings Дмитрия Маринченко, российские нефтяники будут чувствовать себя вполне комфортно при ценах барреля нефти от 50 до 60 долларов. С ним согласен и президент России Владимир Путин, полагающий, что цена бочки на уровне 50-60 долларов, вполне «справедлива и сбалансирована».

Запас прочности у российской «нефтянки» велик. Так, управляющий директор IHS Marit Мэтью Сэйджерс и вовсе уверен, что российские нефтяники смогут несколько лет работать и при цене в 10 долларов за баррель сырой нефти.

Впрочем, на уровне правительства отношение к ценам на нефть несколько иное. Так, министр финансов России Антон Силуанов сказал, что для достижения сбалансированного бюджета в 2019 году цена марки «Urals» должна быть в районе 40 долларов за баррель. Это означает, что если цены на «черное золото» упадут значительно ниже 50 долларов, то правительство, считает Дмитрий Маринченко, вероятно повысит налоги для нефтяников.

Такая устойчивость нефтяного сектора позволяет России вести переговоры по скоординированному снижению добычи нефти с Саудовской Аравией, фактическим лидером ОПЕК, с позиции силы.

В январе-сентябре 2018 года крупнейшие российские производители нефти: «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть», как подсчитали аналитики Citigroup, тратили на добычу и экспорт барреля нефти не более 48,5 долларов. Это значит, что сейчас даже при 30-процентном падении цен на нефть в район 60 долларов за баррель, они могут чувствовать себя вполне уверенно и комфортно.

В пользу российских нефтяников одна из самых низких на планете цена за баррель на устье скважин – от 3 до 4 долларов. Еще в 4-5 долларов за баррель обходится доставка нефти из главного региона нефтедобычи – Западной Сибири к границам России. Остальные расходы составляют налоги.

Простая арифметика показывает, что цена нефти ниже 55 долларов за баррель заставит российский нефтяной сектор чувствовать серьезное давление, но на самом деле все не так плохо.

«Как только снижается цена на нефть, снижаются и налог на добычу полезных ископаемых и экспортная пошлина, которые привязаны к ней (цене на нефть),- объясняет аналитик «Ренессанс Капитал» Александр Бурганский.- Расходы автоматически падают».

К тому же, добавляет он, в случае сильного падения цен на нефть рубль тоже снижается и тем самым помогает выстоять российским производителям нефти, которые продают нефть за доллары, а налоги платят в рублях.

Российские нефтяные компании входят в медвежий рынок в неплохой финансовой форме. В этом году они показали едва ли не лучшие результаты деятельности в своей истории. Суммарная выручка трех крупнейших российских производителей нефти выросла за девять месяцев почти на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 13,9 трлн рублей, а их совокупный чистый доход – почти удвоился и достиг 1,2 трлн рублей.

«Роснефть», еще недавно имевшая самые большие в России долги, при помощи огромных доходов сумела снизить долговую нагрузку на 12 млрд долларов. Долговая нагрузка на остальных крупных производителей нефти: «Лукойл», «Газпром нефть» и «Новатэк» достаточно низка и позволяет им, по словам Дмитрия Маринченко, спокойно выполнять свои инвестиционные программы при цене нефти выше 50 долларов за баррель.