Российское посольство направило ноту в МИД Польши

МИД Польши получил ноту протеста от российского посольста после выходки польского государственного телеканала TVP, об этом заявил официальный представитель дипмиссии Владимир Александров.

Как сообщается, 28 ноября в эфире TVP Info в ходе обсуждения инцидента в Керченском проливе появилась надпись «Achtung Russia!», где «ss» в слове «Russia» выглядели как символ нацистских карательных отрядов SS. Помимо этого, телеканал разместил еще один нацистский символ и добавил в него фотографию президента России Владимира Путина.

«В связи с данным инцидентом в МИД Польши направлена нота», —сообщил журналистам Александров.

Ранее российское дипломатическое представительство отметило, что даже комментировать случившееся считает «ниже своего достоинства».