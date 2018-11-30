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Москва, 30.11.2018

Российское посольство направило ноту в МИД Польши

«Expert Online» 2018

МИД Польши получил ноту протеста от российского посольста после выходки польского государственного телеканала TVP, об этом заявил официальный представитель дипмиссии Владимир Александров.

Как сообщается, 28 ноября в эфире TVP Info в ходе обсуждения инцидента в Керченском проливе появилась надпись «Achtung Russia!», где «ss» в слове «Russia» выглядели как символ нацистских карательных отрядов SS. Помимо этого, телеканал разместил еще один нацистский символ и добавил в него фотографию президента России Владимира Путина.

«В связи с данным инцидентом в МИД Польши направлена нота», —сообщил журналистам Александров.

Ранее российское дипломатическое представительство отметило, что даже комментировать случившееся считает «ниже своего достоинства».

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