Банк России провел опрос российского населения, согласного которому наши граждане ожидают резкого роста цен. Как говорится на сайте регулятора, в ноябре 2018 года инфляционные ожидания населения России резко ухудшились. В первую очередь, это связано с дорожающими продовольствием и бензином: «сильный» рост цен на мясо и птицу отметили 40% респондентов, на сыр и колбасу - 28%, на молоко - 26%.

«Опрошенные стали более часто отмечать рост цен на хлеб и булочные изделия, яйца, сахар, чай и кофе», - пишет Finanz со ссылкой на ЦБ, в котором подсчитали, что уровень непосредственно наблюдаемой потребителями инфляции достиг 10,1%, что в 2,5 раза выше официальной цифры от Росстата, которая на конец ноября составляла 3,9%.

В результате в ближайшие 12 месяцев граждане РФ ждут роста цен на 9,8%. Таким образом, уровень инфляционных ожиданий подскочил на 0,5 п.п. по сравнению с октябрем вплотную приблизился рекорду за 1,5 года, который был зафиксирован в сентябре на фоне резкой девальвации рубля (10,1%). Доля опрошенных, считающих, что цены в ближайшие год вырастут «очень сильно» взлетела до 20% и стала максимальной с декабря прошлого года. Количество тех, что считает, что цены будут «расти быстрее, чем сейчас», достигло 3-летнего пика в 23%.

Негативные официальные прогнозы сулят гораздо более пессимистичную картину реальной инфляции, напоминает аналитик института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов. Основными факторами пессимистичных ожиданий выступает рост НДС в стране уже с января (с 18% до 20%). Это в абсолютном выражении всего 2%, а если по отношению к прошлым ценам, то рост составит порядка 10%. Основа потребительской корзины, яйца, молочная продукция, рыба, хлебобулочные изделия - на все цены увеличатся.

Дополнительно стоит учесть последние сообщения о том, что независимые АЗС получили право повышать цены на топливо для российского потребительского рынка. А92 потенциально подорожает к 45 рублям от уровня 42,72 рубля (средняя цена по России). А-95 уйдет к уровню 49 рублей от текущих 46,23 рублей (средняя цена по России). 4-5% роста, как минимум, потребители увидят. Если статистически по Москве за последние полтора месяца цена бензина была неизменной, то фактические средние показатели по России демонстрируют рост. Смело можно рассчитывать, что динамика сохранится негативной именно для регионов, считает аналитик, то есть к НДС нужно приплюсовать и увеличение транспортных расходов.

Для борьбы с инфляцией или для сдерживания ее стремительного роста требуется проводить более сдержанную внешнюю политику, чтобы не расширялись санкции со стороны США, полагает Евгений Удилов. Так, новые санкции будут давить на рубль, а это станет третьим фактором поддержки высокой инфляции. Также есть необходимость следить за колебаниями валютного рынка.

И все же, уверен генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов, ожидания инфляционных шоков в начале первого квартала 2019 года являются большим заблуждением. Повышение НДС, индексация акцизов на бензин, рост тарифов ЖКУ, очередной виток девальвации рубля на фоне вероятности возобновления интервенций на валютном рынке в рамках исполнения бюджетного правила - все эти факторы, способные существенно разогнать инфляцию, в отличие от, например, от обвала рубля под давлением новых санкций или обесценивания нефти, не являются непредвиденными.

По словам эксперта, оценка их влияния на экономику в целом, потребление, реальные располагаемые доходы населения, себестоимость производимых товаров в частности уже по большому счету проведена, поэтому темпы инфляции под их воздействием меняются уже сейчас. По итогам октября уровень инфляции, по данным Росстата составил 0,4%. Это далеко не пиковые значения (в июне, например, была зафиксирована инфляция на уровне 0,5%), но в годовом выражении по итогам 10 темпы роста составили уже 3,5%, что выше таргета 3,4%. Очевидно, что про таргетируемую инфляцию в 2018 году можно смело забыть, поскольку для этого в ноябре и декабре темпы роста должны быть не то что нулевыми, должна фиксироваться дефляция, а предпосылок для этого, понятно, нет вообще никаких.

При этом в ноябре, по данным уже ЦБ, инфляционные ожидания населения выросли на 0,5 п.п., до 9,8%. Это очень важно, поскольку, в отличие от Росстата, оперирующего изменениями цены не имеющей никакого отношения к реальному потреблению корзины, население апеллирует к эмпирическому опыту, то есть оценивает не виртуальные, а реальные расходы на приобретение товаров и услуг. Скорее всего, полагает Александр Шустов, по итогам этого года темпы инфляции существенно превысят таргетируемые. С учетом высоких инфляционных ожиданий населения и итогов октября, вполне возможен выход за пределы 4%, в то же время в следующем году, под влиянием целого ряда негативных факторов, рост цен существенно ускорится и инфляция в годовом выражении по итогам 12 месяцев 2019 может перевалить за отметку 5,5%.