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Мир
Москва, 30.11.2018

С-400 в обмен на F-35

«Expert Online» 2018
  • С-400 в обмен на F-35
PA Images\TASS

Вашингтон поставил Анкару перед выбором: или Турция покупает у России новейшие ракеты, или у Америки – новейшие самолеты.

США не оставляют попыток заставить Турцию отказаться от покупки у России зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Пентагон отправил в Конгресс пояснительную записку с подробным изложением всех подробностей громкого конфликта. Американские военные предлагают законодателям окончательно исключить Турцию из программы создания F-35, если она не откажется от российских ЗРС С-400 «Триумф».

«Несмотря на то, что Турция является важным партнером программы и вложила в нее после 2002 года более 1,25 млрд долларов,- говорится в двухстраничном документа,- администрация будет вынуждена пересмотреть продолжающееся участие Турции как одного из восьми участников программы, если она не откажется от покупки С-400».

Правительство Турции неоднократно публично заявляло о завершении оформления сделки о поставках российских ЗРС С-400 «Триумф» с поставкой первых ракет в июле 2019 года. Однако это не заставило Анкару отказаться от желания купить у США новейший истребитель F-35, в создании которого участвуют десять турецких компаний. Они поставляют такие важные детали, как центральную часть фюзеляжа, приспособления для приземления и т.д. Причем, отдельные детали, например, дисплей в кабине пилота, кроме турецких компаний, никто не делает. В случае исключения турецких компаний из проекта Пентагону придется срочно искать новых поставщиков, что сделать будет нелегко.

Тем не менее, Министерство обороны США и Госдеп настроены, похоже, решительно. Создается впечатление, что американцам надоело уговаривать Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от российских ЗРС и они решили перейти от слов и угроз к делу.

Анкара пока подтвердила намерение купить 30 новейших американских истребителей, хотя ранее планировала покупку ста самолетов. Естественно, в случае поставок российских ракет об американских истребителях туркам придется забыть.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в ноябре в Вашингтоне, что Турция всегда хотела купить американские ракеты Patriot, но не находила понимания у Вашингтона. Он подчеркнул, что вопрос с российскими зенитно-ракетными системами уже окончательно решен и закрыт, но добавил, что Анкара хочет покупать у Америки военную технику и оружие, включая ракеты Patriot.

«Текущая сделка уже завершена,- сказал журналистам Чавушоглу.- Я не могу ее отменить. Но мне нужно больше. Я бы предпочел покупать оружие у союзников».

Несмотря на явное охлаждение отношений между Анкарой и Вашингтоном Турция, подчеркивается в пояснительной записке Пентагона, остается важнейшим союзником и партнером Америки благодаря своему уникальному положению на юго-восточном фланге НАТО, на территории которого находятся свыше двух тысяч американских военнослужащих и десятки объектов военной инфраструктуры, главным образом, военно-воздушной. В документе также указывается, что вдобавок к исключению из программы создания F-35 Турция в случае покупки российских ракет рискует «заработать» и американские санкции. Что же касается американской военной техники, то, кроме собственно F-35, под угрозу попадут и поставки вертолетов CH-47F Chinook и UH-60 Black Hawk, а также истребителей F-16.

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