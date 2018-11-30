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Москва, 30.11.2018

Назван признак, который покажет, что доллар начали «топить»

«Expert Online» 2018
  • Назван признак, который покажет, что доллар начали «топить»
Zuma\TASS

Курс доллара устойчив по отношению к другим основным мировым валютам в пятницу утром. Инвесторы ждут сигнала, который поступит по итогам встречи лидеров США и Китая в рамках саммита G20. Аналитики, мнения которых приводит Bloomberg, считают, что самый незначительный прогресс в переговорах может "потопить" доллар.

По состоянию на 8.23 мск курс евро к доллару рос до 1,1394 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1393 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 113,38 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,48 иены за доллар, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) сохранялся на отметке 96,78 пункта.

Одним из индикаторов реакции рынка на итоги торговых переговоров станет динамика австралийского доллара на утренних торгах понедельника в Азии. Это связано с тесными связями между австралийской и китайской экономиками, пояснил Брэд Бектел, глава валютного рынка в Jefferies LLC.

Инвесторы в целом с оптимизмом смотрят на перспективы переговоров. Об этом, например, свидетельствуют рынки опционов по паре доллар/юань. Даже если ситуация сохранится в нынешнем статус-кво, итоги встречи Трампа и Си Цзиньпиня признают успешными.

Курс рубля в четверг достаточно спокойно отреагировал на отмену встречи Путина и Трампа, потеряв 21 копейку. Российскую валюту поддерживает восстановление нефти на признаках оптимизма по поводу нового соглашения ОПЕК+.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 30 ноября 2018 года составляет 66,63 рубля, курс евро на сегодня равен 75,88 рубля.

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