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Культура
Москва, 30.11.2018

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представляет

«Expert Online» 2018
  • Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представляет

18 и 19 декабря 2018 // Московский Международный Дом Музыки - Светлановский зал // Впервые в Москве! Бразильский певец ДАНИЭЛЬ БОАВЕНТУРА // ПЕСНЯ ДЛЯ ТЕБЯ // Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония» // Дирижер Сергей Тарарин

Впервые в Москве по приглашению Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» самый проникновенный бархатный баритон Американского континента!

Известный певец и актер Даниэль Боавентура обладает поистине уникальными артистическими способностями, позволяющими ему с огромным успехом выступать на театральной сцене, сниматься в кино, записывать сольные диски и собирать огромные залы на своих концертах. Его образ и голос легко ассоциируются с Бродвейскими мюзиклами, во многом благодаря тому, что он участвовал в бразильских версиях мюзиклов «Чикаго», «Моя прекрасная леди», «Эвита» и «Питер Пэн». И все они получили восторженные отзывы, как публики, так и критиков.

В 2009 году Даниэль Боавентура подписал контракт с Sony Music и выпустил свой первый CD «Songs 4 U» («Песни для тебя»). Последовавший концертный тур охватил 10 столиц и имел аншлаги во всех залах. В 2010 году он записал романтический страстный альбом Italiano, шесть песен из которого вошли в саундтрек к сериалу.

Даниэль Боавентура выпустил свой первый DVD в сентябре 2012 года, который получил статус Золотого диска. Его следующий диск вышел в 2014 году и также имел огромный успех. В октябре 2017 году Sony Music записывает его очередной диск в Metropolitan Theatre в Мехико. И этот CD / DVD «En vivo en Mexico» теперь занимает 1-е место в продажах в Amprofon Charts.

Интересен и тот факт, что прекрасный певец является также и превосходным саксофонистом.

Начало в 19.00

Категория 6+

Адрес ММДМ (Светлановский зал): Космодамианская набережная, дом 52, строение 8

Подробности: http://www.orchestra.ru/concert/pesnya-dlya-tebya

Билеты в кассах оркестра +7 (495) 151-99-99.

На сайте Оркестра "Русская филармония" действует акция "Раннее бронирование" -15% http://orchestra-ticket.ru/ACTION/236144/

ДЛЯ ПРЕССЫ и ПАРТНЕРОВ: Ирина Земцова, +7 (926) 233-7725, pr@tmotion.su

Официальный пресс-агент оркестра – продюсерская компания tMotion: http://www.tmotion.su

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