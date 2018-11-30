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Культура
Москва, 30.11.2018

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представляет

«Expert Online» 2018
  • Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представляет

8 декабря 2018 Государственный Кремлевский Дворец Безумные танцы с Фабио Мастранджело. Музыкальное гала-шоу

Солисты:

певица Белинда Девидс (США),

певица Дарья Зыкова (сопрано),

Марио Пьетродарки, бандонеон (Италия),

Константин Захарато, Алексей Вродливец, Александр Николайчук, балалайки,

участники проекта «Танцы со звездами» Инна Свечникова, Николай Пантюхин,

Московский Государственный театр «Варьете»

 

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония"

Дирижер: Фабио Мастранджело (Италия), 

Видео: https://youtu.be/nvX5u8v1xho 

 Топ-концерт 2016 и 2017 — самый зажигательный и темпераментный концерт «Безумные танцы»! Это шоу дарит возможность окунуться в мир ярких эмоций и насладиться настоящими шедеврами безграничного мира танца!

Редкое многообразие музыкальных стилей, которое объединено стихией танца. В концерте прозвучат самые яркие «хиты», каждый услышит свой любимый музыкальный номер — Либертанго, Мамбо, Чардаш, Танец с саблями, Сиртаки, Канкан! Танцы страсти, любви и вдохновения, роскошь Востока, жгучие ритмы Латинской Америки, завораживающее Болеро и безудержные Половецкие пляски!

Начало в 19.00

Категория 6+

Подробности: http://www.orchestra.ru/concert/bezumnye-tancy-s-fabio-mastrandzhelo

Билеты в кассах оркестра +7 (495) 151-99-99.

На сайте Оркестра "Русская филармония" действует акция "Раннее бронирование" -15%

http://orchestra-ticket.ru/ACTION/221712/undefined

ДЛЯ ПРЕССЫ и ПАРТНЕРОВ: Ирина Земцова, +7 (926) 233-7725, pr@tmotion.su

Официальный пресс-агент оркестра – продюсерская компания tMotion: http://www.tmotion.su

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