СМИ: снижение темпов роста ВВП России будет самым высоким в СНГ

В 2019 году снижение темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) России будет самым высоким среди всех стран СНГ.

Такой прогноз сделали эксперты международного рейтингового агентства Fitch. По их мнению, это связано с изменениями в российском налоговом законодательстве. Также на рост ВВП РФ может повлиять неопределенность, вызванная новыми антироссийскими санкциями, передаёт «Газета.Ru».

В частности, эксперты предполагают, что наибольший вред для российской экономики нанесут санкции против госдолга страны.

При этом, согласно прогнозу агентства, экономический рост России по итогам 2019 года составит 1,5%. В 2018 году он должен составить около 2%.

Наша справка

Рейтинговое агентство Fitch предоставляет независимые оценки кредитоспособности банков, компаний и даже целых государств. Кроме того, агентство регулярно публикует аналитические данные и другую сопутствующую информацию.

Рейтинги Fitch, офисы которого работают более чем в 50 странах мира, это экспертное мнение о возможностях эмитентов выплачивать проценты по финансовым обязательствам.



