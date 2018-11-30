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Москва, 30.11.2018

СМИ: Украина планирует наступление для выхода на российскую границу

«Expert Online» 2018

Подконтрольные Киеву войска планируют наступление для выхода на российскую границу.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

По данным собеседника агентства, сейчас на мариупольском направлении сосредоточились сразу три бригады ВСУ, которые готовятся к броску в районе Новоазовска. Кроме того, украинская сторона продолжает перебрасывать вооружение к линии соприкосновения. В частности, на станции Константиновка зафиксировано прибытие установок «Нона-С», а также самоходных гаубиц «Гвоздика» и установок «Град».

В свою очередь заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин утверждает, что предлогом для начала наступления ВСУ, запланированное на начало декабря, может стать провокация с химическим оружием, которую собираются устроить украинские силовики при непосредственном участии западных инструкторов. 

 

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