Подконтрольные Киеву войска планируют наступление для выхода на российскую границу.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

По данным собеседника агентства, сейчас на мариупольском направлении сосредоточились сразу три бригады ВСУ, которые готовятся к броску в районе Новоазовска. Кроме того, украинская сторона продолжает перебрасывать вооружение к линии соприкосновения. В частности, на станции Константиновка зафиксировано прибытие установок «Нона-С», а также самоходных гаубиц «Гвоздика» и установок «Град».

В свою очередь заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин утверждает, что предлогом для начала наступления ВСУ, запланированное на начало декабря, может стать провокация с химическим оружием, которую собираются устроить украинские силовики при непосредственном участии западных инструкторов.