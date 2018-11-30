«Т Фестиваль» в Новой Третьяковке Концерт-закрытие: Intimate Letters

В Третьяковской галерее на Крымском валу завершился «Т Фестиваль» – большой кросскультурный проект, объединивший классическую музыку, поэзию и визуальное искусство.

Концерты фестиваля проходили в выставочных залах, где представлены работы Малевича, Кандинского, Шагала, Дейнеки и других выдающихся художников ХХ столетия, что создавало особую атмосферу восприятия музыки.

Пять концертов “Т Фестиваля” – пять уникальных программ – представили такие звезды академической музыки, как скрипач Кристоф Барати (Венгрия), солисты Музыкальной Академии Кронберг (Германия), виолончелист Александр Князев, пианисты Борис Березовский и Алексей Володин, альтист Юрий Башмет и его ансамбль «Солисты Москвы», Квартет имени Бородина, а также актеры Александр Филиппенко, Игорь Ясулович и Анастасия Пронина.

24 ноября состоялся заключительный концерт фестиваля “Intimate letters”. В нем приняли участие легендарный коллектив – Государственный Квартет имени И. Бородина и выдающийся пианист Алексей Володин. Камерные ансамбли Николая Мясковского и Дмитрия Шостаковича на протяжении десятилетий были и остаются важной частью репертуара Квартета имени Бородина.

предоставлено пресс-службой

Программа “Intimate letters” как нельзя лучше отражает творческое кредо фестиваля: непростая, но великая музыка в интимной атмосфере ночного музея, в камерном выставочном пространстве воспринимается совсем иначе, чем в концертном зале. Николай Мясковский и Дмитрий Шостакович – ключевые фигуры советской музыки, современники художников, чьи работы представлены в экспозиции, и в этом контексте их музыка становится выражением связи времен, получает не только звуковое, но и визуальное отражение, заставляет услышать ее по-новому.

Открыл программу Квартет №13 Мясковского – последний струнный квартет великого советского мастера, очень красивая музыка, пронизанная ностальгией.[1] Эту интонацию по-своему подхватил Струнный квартет Игоря Райхельсона, где вновь ярко зазвучала тема связи эпох, где сочетаются классическая ясность, романтическая страстность и пульс современности. Квартет написан по заказу и посвящен Квартету имени Бородина, который был и остается великолепным интерпретатором этой музыки.

Неожиданным подарком для слушателей стали не заявленные в программе четыре фортепианных прелюдии Сергея Рахманинова, которые исполнил Алексей Володин. Хорошо знакомые всем звуки известных сочинений сразу захватили аудиторию. Они логически завершили тему Серебряного века, которая проходила практически через все концерты фестиваля.

предоставлено пресс-службой

Кульминацией и завершением вечера стал фортепианный Квинтет Дмитрия Шостаковича – произведение, которое при жизни композитора стало одним из его величайших триумфов. В превосходном исполнении квартета имени Бородина и Алексея Володина вызвал бурю эмоций и восхищение зрителей. Энергетика самой музыки и музыкантов так велика, что, несмотря на поздний час, все были абсолютно захвачены исполнением, неожиданными поворотами музыкального «сюжета» и виртуозностью солистов.

На протяжении трех месяцев концерты “Т Фестиваля” посетило и посмотрело более 50 000 человек.

«Уверена, что проведение этого фестиваля расширит границы восприятия эстетических идей, предложенных величайшими художниками и музыкантами ХХ века, и сделает Крымский Вал местом встречи тех, кто любит и понимает музыку и живопись, а также тех, кто только открывает для себя этот удивительный мир»

Директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова

Об участниках и организаторах

Игорь Райхельсон — художественный руководитель и соучредитель фестиваля, композитор и пианист. Родился в Санкт-Петербурге, получил музыкальное образование. В 1979 году вместе с семьей переехал в США, где продолжил обучение в Нью-Йоркском университете у профессора Александра Эдельмана. Концертировал по всему миру с известными джазовыми музыкантами, среди которых Эдди Гомез, Джон Лок, Игорь Бутман. Карьеру композитора начал в 2000-х годах; «Джазовая сюита», написанная для Ю. Башмета и И. Бутмана, была с восторгом встречена публикой в разных городах мира. Творчество Игоря отличает тонкое сочетание классических и джазовых традиций, которым маэстро остается одинаково верен и сегодня. Игорь Райхельсон продолжает активную гастрольную деятельность, является гостем крупнейших музыкальных фестивалей, а его произведения записываются ведущими мировыми лейблами.

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Третьяковская галерея

Государственная Третьяковская галерея — один из крупнейших и самых посещаемых музеев России, история которого восходит к 1856 году. В настоящее время более 190 000 экспонатов Галереи представляют русское изобразительное искусство XI–XXI веков. В постоянной экспозиции Новой Третьяковки демонстрируется наиболее полное в нашей стране собрание отечественного искусства ХХ века: живописные и графические работы, скульптура, инсталляции, документации экспериментальных художественных практик.

Экспонаты — свидетельства эпохи, подарившей истории искусства русский авангард: супрематизм и конструктивизм, соцреализм, а также нонконформизм и московский концептуализм. Завершающая часть экспозиции, в которой представлены работы конца XX — начала XXI века, носит принципиально «открытый» характер. Третьяковская галерея стремится пополнять свое собрание актуальными произведениями изобразительного искусства.

Фонд «Мангазея»

Благотворительный фонд «Мангазея» — преемник одноименной группы компаний, которая в течение десяти лет поддерживала учреждения для детей с особенностями развития, а также лишившихся опеки родителей. Сейчас Благотворительный фонд «Мангазея» постепенно берет под крыло и «серую зону» благотворительности: людей с инвалидностью, пенсионеров и тех, чье положение в бюрократической терминологии называют «трудной жизненной ситуацией». Миссия Благотворительного фонда «Мангазея» — улучшить качество жизни людей, которым не принято помогать: детям, оставшимся без попечения родителей, людям, находящимся за чертой бедности, ветеранам ВОВ, пенсионерам, людям с инвалидностью, интернатам, приютам для детей, стариков. Как показывает многолетний опыт работы фонда — память невозможно оставить одним богатством. Для того, чтобы сохранить себя — необходимо думать о людях и помогать им.

Галерея «Триумф»

Галерея «Триумф» была основана Емельяном Захаровым и Дмитрием Ханкиным в 2006 году. Галерея занимается современным искусством и работает с крупными российскими и зарубежными художниками. Среди художников галереи — AES+F, Александр Бродский, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Recycle Group, Дэмиен Хёрст, братья Чепмены, Вольф фон Ленкевиц, Тим Ноубл и Сью Вебстер и многие другие.

«Триумф» курирует большие выставки в России и за рубежом, а также поддерживает молодое искусство. С момента своего основания галерея «Триумф» провела более 100 выставок. В мае 2015 «Триумф» представил две выставки в рамках 56-й Венецианской биеннале современного искусства — новые проекты художников AES+F и Recycle Group. C 2015 года является официальным продюсером российского национального павильона в рамках Венецианской биеннале современного искусства и Венецианской архитектурной биеннале.