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Москва, 30.11.2018

Ученые рассказали о неожиданных полезных свойствах зеленого чая

«Expert Online» 2018

О пользе зелёного чая известно уже давно. Однако последнее открытие китайских учёных по-настоящему удивило научной мир.

Согласно исследованию специалистов института общественного здравоохранения Пекинского университета, результаты которого были опубликовано в научном журнале Osteoporosis International, продолжительное употребление зелёного чая повышает плотность костной ткани, особенно у женщин, а также снижает риск переломов.

В частности, учёные установили, что у тех, кто ежедневно выпивает хотя бы чашку зелёного чая, риск переломов тазовой кости ниже почти на 30% по сравнению с теми, кто предпочитает другие напитки.

Исследователи пояснили, что сейчас плотность костной ткани является важнейшим вопросом сферы общественного здравоохранения. Кроме того, они напомнили, что предыдущие исследования также показали определённую связь между привычкой регулярно пить зелёный чай и более высокой плотностью костной ткани.

При этом они полагают, что зелёный чай помогает концентрировать внимание. А это в свою очередь также значительно уменьшает риски случайных травм и переломов.

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