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Москва, 30.11.2018

В МИД РФ объяснили, почему на самом деле Трамп отменил встречу с Путиным

«Expert Online» 2018

Мария Захарова – официальный представитель МИД РФ – объяснила, почему глава Белого дома Дональд Трамп отметил встречу с президентом России Владимиром Путиным.

По её мнению, сделал он это вовсе не из-за конфликта в Керченском проливе, а совсем по другим соображениям, передаёт РИА Новости.

«Публично американский лидер, конечно же, объявил, что он отказывается от переговоров с нашим президентом из-за провокации Киева в Чёрном море. Мы это объяснение приняли к сведению», – подчеркнула Захарова.

При этом представитель российского внешнеполитического ведомства убеждена, что истинная причина кроется во внутриполитической ситуации в США.

«Внутриполитический расклад в США – главная доминирующей причина такого решения», – резюмировала Захарова.

Напомним, вечером 29 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна была пройти на полях саммита G20 в Аргентине, не состоится. По словам главы Белого дома, причиной отмены переговоров стал инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе.

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