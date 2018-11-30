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Культура
Москва, 30.11.2018

В «Олимпийском» прошел юбилейный концерт Дианы Арбениной. Ночные Снайперы

«Expert Online» 2018
  • В «Олимпийском» прошел юбилейный концерт Дианы Арбениной. Ночные Снайперы
предоставлено пресс-службой

4 ноября группа отметила 25-летие, впервые собрав 20-тысячный и впервые показав столь масштабную и сложную постановку. Для шоу «Первая четверть» из Брюсселя привезли «летающий» мост, который парил над залом, и установили два вращающихся вентилятора высотой с двухэтажный дом. Помимо основной площадки, была оборудована малая сцена под большим абажуром. Сет-лист состоял из хитов. Специальными гостями концерта стали Григорий Лепс и Светлана Сурганова. Лепс не только исполнил с Дианой Арбениной несколько песен, но и устроил соло на барабанах, доказав зрителям, что он настоящий рок-н-ролльщик. Впервые за 15 лет Диана Арбенина и Светлана Сурганова порадовали поклонников, спев вместе знаменитые «Солнце» и «Кошка». Также на сцену с Дианой во время песни «Помолчим» вышли дети артистки, Марта и Артем. Сидя на «летающем» мосту, двойняшки парили над залом под проникновенные строки в исполнении мамы. После шоу группа продолжила двухлетний международный юбилейный тур, который продлится до конца 2019 года

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