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Москва, 30.11.2018

В США рассматривают вариант проведения военных маневров в Керченском проливе

«Expert Online» 2018

С инициативой проведения международных учений, предполагающих проход групп военных судов через Керченский пролив, 30 ноября в эфире телеканала CNN выступил сенатор Конгресса США Рон Джонсон .

«Я бы хотел увидеть международные операции по обеспечению свободы навигации, с проходом через Керченский пролив в Азовское море», — сказал Джонсон в интервью добавив, что США должны установить там своё присутствие.

Он также призвал ускорить отправку войск в страны Прибалтики и в Восточную Европу, чтобы показать Москве силу и решимость.

По его словам, инцидент в Керченском проливе, во время которого украинские суда нарушили границу РФ, является «провокацией Москвы» и «США не могут с этим мириться».

Джонсон также сообщил, что в настоящее время американские законодатели готовят резолюцию с осуждением действий России в связи с событиями в Керченском проливе, у которой  «почти 50 соавторов в Сенате». Документ содержит «призыв к немедленному возвращению кораблей и освобождению заключенных». По словам Джонсона, в резолюции также высказывается поддержка властям в Киеве и территориальной целостности Украины.

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