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Москва, 30.11.2018

Великобритания и Польша выступили за ужесточение антироссийских санкций

«Expert Online» 2018

Представители Великобритании и Польши предложили странам Евросоюза обсудить ужесточение антироссийских санкций из-за инцидента в Керченском проливе.

Этот шаг также поддержали Швеция, Латвия, Литва и Эстония, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на западные СМИ, в ЕС пока нет единства по этому вопросу. В частности, против ужесточения ограничительных антироссийских мер выступают Германия и Франция. Кроме того, на провокацию кораблей ВМС Украины никак не отреагировали большинство других государств, которые входят в ЕС.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушив российскую границу, вошли в Керченский пролив и не отвечая на предупреждения российской стороны, направились в сторону Крымского моста.

Позже они были задержаны и отбуксированы в Керчь, а члены их экипажей арестованы. В свою очередь на Украине назвали случившееся «агрессией Москвы» и ввели на большей части территории «незалежной» военное положение.

Накануне стало известно, что из-за инцидента в Керченском проливе президент США отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна была состояться 1 декабря на полях саммита G20 в Аргентине.

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