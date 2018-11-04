Где провести уик-энд в Kaлифopнии

Калифорния славится своими парками, многомиллионными городами и пляжами. И мало кому известно, что в этом штате имеется множество небольших, но очень очаровательных городов. Жители штата обожают отдыхать в этих укромных уголках на выходных.

Маленький городок Хилдсбург, находящийся в центре винодельческой провинции Sonoma, характеризуется спокойной атмосферой. Он славится своими художественными галереями, великолепными бутиками и комфортными ресторанами. Тем, кто оказался в Хилдсбурге, необходимо побывать во всех дегустационных и винодельческих залах (количество которых превышает сотню).

Borrego Springs представляет собой единственную деревню в штате, расположенную в государственном парке под названием Anza-Borrego Desert State Park. Этот населенный пункт прекрасно подходит для любования звездами по ночам. При проезде через Borrego Spring’s Galleta Meadows можно легко наткнуться на динозавра или другое необычное существо. Количество гигантских металлических скульптур, установленных вдоль этой автомагистрали, составляет более сотни.

Путешественникам, случайно оказавшимся в Солванге, может почудиться, что они попали в датскую деревню. И такие подозрения отчасти оправданы. Этот небольшой городок расположенный в Калифорнийской долине Санта-Инез, был основан в 1911 году группой датчан. Так что нет ничего удивительного в том, что по всему населенному пункту разбросаны ветряные мельницы, а на зданиях красуются выдержанные в традиционном сельском стиле датские фасады. Дорога до Солванга из Лос-Анджелеса занимает всего два часа.

Старый городок Джулиан находится в горах Cuyamaca, до него можно добраться от Сан-Диего за несколько часов на автомобиле. Здесь по-прежнему сохраняется атмосфера Дикого Запада. Желающие могут испытать себя в отмывании золота или совершить интересную экскурсию на местную шахту.

Обстановка в Саусалито сочетает в себе модные пляжи и вычурность. Здесь можно найти самое большое количество уличных художников во всем заливе Сан-Франциско, много ресторанов и прекрасные магазины. Кроме того, в Саусалито имеется красивый пляж, а погода здесь гораздо более теплая, чем в Сан-Франциско, откуда можно попасть в Саусалито, проехав через мост Золотые Ворота. Любители созерцания живописных красот имеют возможность воспользоваться паромом.

Авалон находится на острове Санта-Каталина, куда можно добраться от Лос-Анджелеса всего за час на лодке или за пятнадцать минут на вертолете. Этот восхитительный небольшой городок выглядит так же независимо от оживленного Лос-Анджелеса, как отдельный континент. Поскольку на число автомашин на острове наложено ограничение, большинство людей передвигается пешком, на велосипеде или на общественном транспорте. Здесь можно сходить в горы, заняться дайвингом, покататься на лодке или прогуляться по главной улице города.

Источник: USA.ONE