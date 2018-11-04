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Москва, 06.11.2018

Недостатки метода VSA

«Expert Online» 2018

В сети довольно часто встречается описание плюсов метода vsa, но о его недостатках мало кто говорит. Давайте более подрробно узнаем, где не рекомендуется использовать Volume Spread Analysis и почему.

Когда анализ VSA увидел свет и нашёл широкое признание среди трейдеров, качество торговли большинства из них вышло на новый уровень. Методика пришлась по вкусу многим практикующим спекулянтам за счёт своей универсальности, а также логичности подхода. И действительно, у VSA есть немало достоинств:

  • Возможность применения практически на любом рынке;

  • Высокая точность анализа при правильном использовании;

  • Привилегия понимать рынок, причины движения цен и глобальные тренды;

  • Возможность находить точные моменты для входа максимальной прибыли.

Но, как и всё в этом мире, метод VSA несовершенен и имеет недостатки. Насколько они критичны – судить каждому трейдеру, но знать о них определённо необходимо. В этой статье мы поговорим о минусах анализа объёмов и их влиянии на торговлю.

Метод хорош, но не для каждой стратегии

В классическом трейдинге на средних таймфреймах VSA показывает высокую точность и эффективность. Однако в скальпинге от применения метода будет мало толку – из-за маленьких таймфреймов, на которых практически нет материала для анализа в виде объёмов и зон консолидации цены.

Конечно, никто не запретит скальперу практиковать VSA, однако эффективность метода в этом случае будет стремиться к нулю. Чтобы успешно применять VSA, необходимо, среди прочего, анализировать бары открытия и закрытия, что проблематично для внутридневной торговли, а при скальпинге и вовсе невозможно.

Не даст ожидаемого результата методика и при инвестировании – долгосрочной торговле.

Если трейдер использует скальпинг или стратегию долгосрочной торговли, ему лучше воспользоваться методиками, разработанными специально для этих таймфреймов и просто быть готовыми к увеличению количества ложных входов.

Метод VSA: универсален, но не абсолютен

Хотя методика работает на большинстве рынков, есть активы, с которыми она теряет позиции эффективности. К ним относятся валютные и нефтяные фьючерсы. Тут VSA использовать, в принципе, можно, но ждать «вау эффекта», какой часто наблюдается при применении анализа на фондовых биржах и товарных фьючерсах, не стоит.

Вообще, многие новички, начитавшись книг и статей о методике анализа объёмов, приходят на биржу с горящими глазами и ожидают, что VSA – панацея от всех биржевых проблем. Однако это жестокое заблуждение. Несмотря на всю свою универсальность и доказанную эффективность, методика не является неким шаблоном или готовой торговой стратегией, которую можно применять изолировано от других элементов рынка, не принимая их в расчёт.

Сама расшифровка VSA – Volume Spread Analysis, говорит о том, что метод не является стратегией. Analysis в этом названии переводится как анализ, что ясно даёт понять, каково истинное предназначение VSA. По сути, это метод, который облегчает трейдеру понимание рынка, причин движения цены и её прогнозирование, а также определение удачной точки входа в сделку. Ни больше, ни меньше.

Именно поэтому к анализу VSA необходим правильный подход, так сказать, без фанатизма.

Мастерство требует терпения

Третий минус метода в том, что для овладения им требуется время и сознательные усилия. Хотя VSA очень логичен и не слишком сложен в понимании, для уверенного и правильного его использования необходимо не только теоретическое знание, но и практическое применение. У методики немало важных нюансов, например, торговые сигналы, которые важно рассматривать в контексте, чтобы верно их интерпретировать и использовать в торговле.

Более подробно об основах и методах VSA можно ознакомиться в блоге https://blog.purnov.com/metod-vsa/

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