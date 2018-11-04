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Москва, 06.11.2018

Обновленные Renault Logan и Renault Sandero: еще комфортабельнее, экономичнее и безопаснее

«Expert Online» 2018

Автомобили французской марки Renault на российском рынке без преувеличения можно назвать настоящими бестселлерами бюджетного сегмента. Летом 2018 года в дилерских автосалонах появились обновленные версии Logan и Sandero.

Автомобили французской марки Renault на российском рынке без преувеличения можно назвать настоящими бестселлерами бюджетного сегмента. Самыми продаваемыми моделями стали хетчбек Sandero и седан Logan. Народная любовь к этим машинам оказалась настолько сильной, что альянсом Renault-Nissan было принято решение развернуть производство моделей непосредственно в Российской Федерации. И Сандеро, и Логан с 2014 года сходят с конвейера Волжского автомобильного завода. Благодаря этому машины имеют вполне приемлемый ценник, доступный миллионам российских семей.

Обновление моделей

Летом 2018 года в автосалонах Renault появились обновленные версии Logan и Sandero. Косметические изменения коснулись как экстерьера, так и интерьера автомобилей. Главным новшеством в облике машин можно считать С-образную форму светодиодных фонарей, которые, кстати, доступны даже в базовой комплектации. Среди других элементов рестайлинга можно выделить изящный бампер с увеличенными воздушными дефлекторами, черную решетку радиатора с хромированным контуром, а также уникальный дизайн легкосплавных колесных дисков, получивший название Symphonie.

Внутри Renault Logan и Sandero появился новый мультифункциональный руль, на котором в некоторых модификациях располагаются кнопки управления круиз-контролем. Также изменениям подверглись передние и задние подстаканники, которые стали шире и глубже. Из функциональных особенностей обновленных машин стоит отметить «умный» переключатель поворота, способный реагировать на легкое прикосновение, после которого поворотники отвечают троекратным «подмигиванием». Еще одним новшеством в салоне стало наличие рычажка, с помощью которого водитель сможет открывать люк бензобака. Во всем остальном – это хорошо знакомые Logan и Sandero, проверенные временем в суровых российских условиях.

Подготовка к российским реалиям

Прежде чем запустить модели в серийное производство, альянс Renault-Nissan провел тщательные испытания машин, которые не ограничились стендовыми тестами. Множество автомобилей суммарно прошли более 1 900 000 километров в настоящих отечественных реалиях, благодаря чему в серию вышли модернизированные версии Логан и Сандеро, отличающиеся от европейских аналогов. Среди особенностей российских Renault:

  • усиленная подвеска;
  • система запуска двигателя в холодном климате;
  • электрический обогрев передних кресел и лобового стекла;
  • аккумуляторная батарея увеличенной емкости.

Кроме этого, автомобили имеют инновационную технологию дистанционного запуска Renault Start, которую можно активировать через навигационный центр Media Nav, вне зависимости от расстояния между машиной и водителем. Также во время сильных морозов система Renault Start способна периодически включать и прогревать двигатель, благодаря чему утренний старт не станет проблемой, даже если столбик термометра опустится ниже 30-градусной отметки.

Технологии и безопасность

Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, седан Logan и хетчбек Sandero получили богатое оснащение. В зависимости от выбранной комплектации, автомобиль может иметь круиз-контроль и климатическую установку, четрехканальную аудиосистему или мультимедийно-навигационный центр с семидюймовым сенсорным дисплеем. Что касается безопасности, машины оснащены:

  • системой курсовой устойчивости ESP;
  • задними парковочными датчиками;
  • антиблокировочной системой ABS;
  • передними и боковыми подушками безопасности.

Оба автомобиля успешно прошли серию краш-тестов по версии Euro NCAP, в которых продемонстрировали хорошие результаты, обеспечивающие высокий уровень безопасности не только водителя и пассажиров, но и пешеходов. Под капотом российско-французских моделей устанавливается 1,6-литровый бензиновый мотор, мощностью 82, 102 или 113 лошадиных сил. Двигатель соответствует экологическому стандарту Евро-5 и отличается хорошей экономичностью (в среднем 7,1 литра топлива на 100 км пробега в смешанном цикле).

Приводить доводы в пользу моделей можно бесконечно долго, но для того, чтобы убедиться в популярности Рено Логан или Сандеро, достаточно просто выглянуть в окно или выйти на улицу. По отечественным дорогам сегодня мчатся сотни тысяч этих машин, которые сумели стать надежным транспортным средством для многих российских семей.

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