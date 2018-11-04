Особенности приема лома кабеля

Выгода от сдачи лома кабеля во все времена была высокой. Если кабель сделан из алюминия или меди, то за него можно получить очень приличные деньги, поскольку стоимость этих металлов весьма высока.

На бытовой и промышленный лом кабеля спрос также всегда оставался высоким. Сотрудничество с несколькими пунктами приема или с одной крупной компанией, такой как http://metall1.ru/priem-kabelya/, зачастую позволяет сдать любой объем лома.

При этом надо учитывать ряд особенностей. Обычно металл накапливается достаточно быстро, так что за непродолжительное время можно собрать неплохую партию кабеля. Больше всего кабеля можно найти в изделиях, используемых в сфере энергетики. Все кабели с истекшим сроком годности с можно сдать в пункт, где производится прием этого материала. Выбрасывать кабель ни в коем случае нельзя, так как он будет перегнивать в течение длительного времени, загрязняя окружающую среду. Грамотная утилизация кабеля позволяет извлечь из него и затем переработать все ценные металлы, которые в дальнейшем используются в промышленном производстве. Нередко в кабеле можно обнаружить чистый цветной металл, в таких случаях его стоимость оказывается еще более высокой.

Прием и последующая переработка лома кабеля позволяют эффективно решить целый ряд проблем, связанных с защитой окружающей среды. Один из самых важных достигаемых эффектов состоит в минимизации вредных выбросов в атмосферу. Другой немаловажный аспект заключается в пополнении запасов сырья, используемого на производстве. В настоящее время в связи с острым дефицитом цветных металлов приходится заниматься поисками альтернативных путей их получения. Один из таких путей состоит во вторичной переработке ранее использовавшихся цветных металлов. Большинство приемных пунктов имеет тесные налаженные связи с крупными промышленными производствами и снабжает их сырьем на постоянной основе.

В настоящее время благодаря использованию современных технологий процесс утилизации кабеля облегчен. Его можно без труда разделывать на разные металлы, однако к данной процедуре необходимо относиться с крайней серьезностью. При неправильном разложении примесей и отправке на вторичную переработку неподходящих элементов возможно нанесение значительного ущерба окружающей среде. Это же относится к кабелю, оставленному на свалке, с той только разницей, что он будет причинять экологический ущерб постепенно на протяжении длительного времени. Так что при наличии ненужного кабеля его следует сдать в приемный пункт для последующей грамотной утилизации.