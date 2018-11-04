Особенности выбора реагентов на зиму

У многих из нас зима ассоциируется с новогодними праздниками, пушистым снегом и ароматными мандаринами. Однако с наступлением холодов в нашу жизнь врывается такое неприятное погодное явление, как гололед.

Наледи появляются на тротуарах и автодорогах, что влечет серьезные последствия для здоровья людей.

Безусловно, городские власти пытаются своевременно устранить опасную проблему, используя для этого специальные антигололедные вещества. Но любое ли из них способно справиться с такой ответственной задачей?

Как выбрать эффективный реагент?

На сегодняшний день выбор спецсредств довольно обширен, в этом можно убедиться на сайте salt-trade.ru, каждое из них имеет свое предназначение и уникальный состав. Не удивительно, что многие в таком многообразии теряются. Чтобы этого избежать, прежде чем совершать покупку следует тщательно изучить характеристики реагента.

Первое, на что нужно обратить внимание – это входящие в его состав компоненты. Ведь именно от них зависит его эффективность. Чаще всего реагент состоит из технической соли, гранитной или мраморной крошки, хлорида магния или хлористого кальция.

Кроме того, следует уточнить температуру, при которой антигололедное средство сохраняет свои свойства, так как многие современные реагенты при – 15°С теряют свою эффективность. Показатель расхода также считается немаловажной характеристикой и, как правило, достойные показатели могут обеспечить лишь известные фирмы-производители.

Действующие вещества

В большинстве реагентов активным компонентов является техническая соль. Благодаря ей лед очень быстро тает и при этом никакого пагубного влияния на здоровье человека нет, так как соль не токсична. Преимуществом средств с ее содержанием также является невысокая стоимость.

Но все же применять техническую соль стоит с осторожностью, так как несоблюдение рекомендованных пропорций может нарушить целостность железобетонных конструкций и дорожного полотна.

Современный рынок также предлагает и другие реагенты, например, на основе хлорида натрия. Они не наносят вреда окружающей среде и отлично работают при низких температурах. Также большим спросом пользуются антигололедные смеси, в состав которых входит крошка мрамора или гранита.

Популярность таких реагентов связана с тем, что камень совершенно не боится морозов, благодаря чему, средство сохраняет свои качества даже при очень низких температурах. Их преимуществом также является возможность повторного использования на различных участках дороги.