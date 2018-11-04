Правильный выбор беговой дорожки

Здоровый образ жизни предусматривает наличие регулярных физических нагрузок. Сбросить лишний вес, поддержать тело в форме, укрепить сердечно-сосудистую систему и повысить выносливость поможет бег.
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Преимущества занятий на беговой дорожке
Пожалуй, самый весомый плюс тренажера – это возможность бегать дома. При этом вы сможете самостоятельно регулировать удобный для вас темп. Немаловажным моментом также является безопасность для суставов, ведь амортизация при беге на дорожки гораздо лучше, чем на асфальтированной или пересеченной местности.
Особенности выбора тренажера
При выборе наиболее подходящей модели беговой дорожки следует учитывать несколько важных критериев, в числе которых:
- Размер бегового полотна. Длина шага зависит от скорости передвижения человека. А значит, беговое полотно должно полностью соответствовать режиму тренировки. Для ходьбы достаточно будет дорожки с размером полотна 100*40 см. Для размеренного бега подойдет полотно 120*40 см. Быстро бегать будет максимально комфортно на полотне 130*45 см.
- Мощность двигателя. Этот критерий выбирается исходя из скорости передвижения спортсмена и его веса.
- Амортизация. Хорошие дорожки оснащаются системой амортизацией разной степени сложности. Для ходьбы она мягкая, а для бега – более жесткая. Благодаря чему ударная нагрузка на суставы при занятиях снижается.
- Наличие компьютера. Данная функция помогает отслеживать основные параметры тренировки: время, скорость, средний расход калорий и частота пульса. Кроме того, некоторые модели совместимы с такими дополнительными аксессуарами, как: МР3-плеер и функция тренера.
- Наклон. Некоторые беговые дорожки оснащаются специальной системой наклона, которая позволяет регулировать тренировку, увеличивая расход калорий и распределение нагрузки на разные группы мышц.
- Вес спортсмена. В зависимости от модели беговые дорожки могут быть рассчитаны на максимальный вес пользователя до 150 кг, что позволяет комфортно и безопасно пользоваться тренажером людям, имеющим разный вес.
- Устойчивость. Данный критерий напрямую зависит от массы беговой дорожки. Чем она будет тяжелее, тем более устойчива и удобна.
- Мобильность. Большинство тренажеров оснащается системой складывания бегового полотна, что позволяет экономить место в доме.
- Сборка. Некоторые новые модели беговых дорожек поставляются уже готовыми к эксплуатации, благодаря чему не нужно тратить время на сборку тренажера.