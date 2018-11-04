Правильный выбор беговой дорожки

Здоровый образ жизни предусматривает наличие регулярных физических нагрузок. Сбросить лишний вес, поддержать тело в форме, укрепить сердечно-сосудистую систему и повысить выносливость поможет бег.

А чтобы не зависеть от погодных условий и сезонных факторов, рекомендуем приобрести домашний тренажер, выбрать который можно в магазине http://www.sport-track.ru/.

Преимущества занятий на беговой дорожке

Пожалуй, самый весомый плюс тренажера – это возможность бегать дома. При этом вы сможете самостоятельно регулировать удобный для вас темп. Немаловажным моментом также является безопасность для суставов, ведь амортизация при беге на дорожки гораздо лучше, чем на асфальтированной или пересеченной местности.

Особенности выбора тренажера

При выборе наиболее подходящей модели беговой дорожки следует учитывать несколько важных критериев, в числе которых: