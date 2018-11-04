Успешный выбор вакансии: ключевые моменты

Значение профессионального опыта

Профессиональный опыт может быть получен исключительно в процессе работы. Сколь бы качественное образование ни получил специалист, само по себе оно не обеспечит его высокую конкурентоспособность на рынке труда. Причина отказа соискателям без опыта зачастую состоит не в том, что они не работали раньше. Работодателей смущает тот факт, что не попробовавшие себя «в деле» выпускники нередко оказываются неготовыми брать на себя требуемую ответственность.

Многие молодые специалисты рассчитывают на то, что их образование дает им возможность решить любые профессиональные задачи, однако вероятность этого невелика. Начинать развитие следует еще во время получения образования в вузе, накапливая опыт в рамках одной фирмы. Менять работу надо уже после получения необходимого профессионального опыта.

Простейший способ понять, подойдет ли соискателю вакансия или нет, состоит в том, чтобы он дал самому себе правдивый ответ на вопрос, обладает ли он теми навыками и умениями, которые требуются работодателю. При несоответствии функционала вакансии опыту соискателя его, вероятнее всего, не примут на работу, особенно если он ищет работу по резюме через интернет. Шансы у кандидата есть лишь в том случае, если его порекомендуют знакомые.

Парадокс при поиске работы, особенно на специализированном сайте по поиску и подбору вакансий https://jobeka.com/состоит в том, что если профессиональный опыт кандидата больше, чем предусмотрено вакансией, он может получить отказ. Сложность состоит в том, что такой соискатель нуждается в новых целях и перспективах, и если он в течение продолжительного времени выполняет одну и ту же работу, она неизбежно ему наскучит. А это мгновенно отразится на ее качестве. Более того, сотрудник, не имеющий интереса к своей работе, оказывает негативное влияние на весь коллектив. Эксперты говорят, что идеальный кандидат имеет опыт работы, в точности отвечающий предусмотренным вакансией требованиям.

Желание соискателя развиваться является вполне оправданным, однако работодатели преследуют свои интересы, которые могут не совпадать с интересами кандидата. Специалистов из небольших фирм крайне неохотно берут на работу в крупные фирмы – и наоборот, так как специфика работы в них имеет слишком значительные различия. Безусловно, это не означает, что нельзя попытаться произвести какие-то изменения. Но реалии рынка труда таковы, что рассчитывать на положительный исход можно далеко не во всех случаях. Важную роль играет предшествующее место работы. Даже если кандидат трудился на такой же должности, к примеру, бухгалтера или финансового менеджера, опыт в крупных и небольших фирмах совершенно разный.

Значение различий между работой в российской и зарубежной фирме

Помимо масштаба компании, важную роль играет то, в какой фирме трудился соискатель ранее – в российской или зарубежной. Это обусловлено огромными различиями в бизнес-этике, специфике организации трудовой деятельности в российских и зарубежных фирмах. Именно по этой причине устроиться на работу в зарубежную фирму без опыта почти нереально.

Для работы в зарубежных фирмах мало хорошо владеть иностранным языком. В них стараются принимать выпускников вузов, повышая их профессиональный уровень посредством стажировок, либо переманивать сотрудников из других зарубежных фирм. По этой причине, если возраст соискателя уже превышает двадцать семь лет, и он принимает решение о смене сферы и переходе из российской фирмы в зарубежную, ему надо приготовиться к продолжительному поиску работы.

Продолжительность поиска работы

В любом случае, на поиск подходящей вакансии уходит много времени и сил. Не надо опасаться отказов или прекращать попытки после их получения. Хороший специалист не останется без работы, даже если ему придется ждать долгое время.

С момента, когда соискатель откликнется на понравившуюся ему вакансию, до того момента, когда его кандидатура привлечет к себе внимание работодателя, и тот его вызовет на собеседование, пройдет определенное время. Весьма вероятно, что кто-то из соискателей откликнулся на эту вакансию раньше. Если же спрос на нее достаточно велик, то работодатель изучает несколько кандидатур. Эффективный поиск работы занимает как минимум три часа в сутки. При этом найти хорошую работу удается в среднем за 3-4 месяца. Однако тот, кто не сдается, обязательно достигает поставленной цели.