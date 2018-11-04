Выбор спортивного питания: важные особенности

Строительным материалом для формирования мышечной массы служат содержащиеся в продуктах питания вещества. По этой причине любой человек, стремящийся развить мускулатуру, наряду с соблюдением диеты, должен регулярно употреблять спортивное питание.

Его грамотный подбор в магазине fitness-elite.ru в Ростове-на-Дону является залогом успеха в быстрейшем наращивании мышц до нужных размеров. По этой причине к решению данной проблемы следует подходить с максимальной тщательностью.

Основные питательные вещества, требующиеся бодибилдерам

Чтобы ускорить наращивание мышечной массы, следует обеспечить регулярное снабжение организма важнейшими питательными элементами, включающими в себя белки, жиры, углеводы. Помимо этого, необходимо регулярно употреблять элементы, способствующие правильному протеканию обменных процессов, то есть аминокислоты, минералы и витамины. С какими бы целями ни проводились тренировки, базовый набор спортпита должен включать в себя:

• Комплекс аминокислот с разветвленными цепочками BCAA, который состоит из валина, лейцина и изолейцина. Они составляют одну треть мышечного белка и способствуют выработке глютамина. Данные вещества требуется для сжигания жира, наращивания сухой мышечной массы и защиты мышечной ткани от катаболитических процессов.

Мультивитамины. Включать эти препараты в рацион бодибилдера следут в течение круглого года. Они оказывают позитивное воздействие на обмен веществ и функционирование пищеварительного тракта, помогают быстро восстановиться после интенсивных физических нагрузок.

Глютамин – главная аминокислота мышечного протеина. Этот элемент помогает бодибилдерам защитить мышечные ткани от разрушения. Без него невозможно построить рельефную мускулатуру.

Спортивные добавки, необходимые для эффективного развития мускулатуры

Увеличить размеры мускулов в течение короткого времени можно при помощи следующих спортивных добавок:

Предтренировочные комплексы, в состав которых входит кофеин или геранамин, подготавливают мышцы перед тренировкой и стимулируют их работу.

Гейнер. Эта смесь белков и углеводов обеспечивает организм дополнительными калориями, требующимися при физических нагрузках. От употребления гейнеров с высокой долей углеводов лучше отказаться в пользу тех добавок, в которых объем белка ненамного меньше объема углеводов.

Креатин. Данная добавка повышает выносливость мускулов, способствует росту силы и энергичности бодибилдера. Оптимальный выбор – креатин моногидрат, выпускаемый в виде таблеток, капсул и порошка.

Протеин. Существует целый ряд основных разновидностей данной добавки. Наиболее эффективно употребление яичного протеина. Однако в чистом виде найти его на рынке спортивного питания нелегко в связи со сложностью придания ему требуемых потребительских свойств. Обычно он включается в состав белковых комплексов. Казеиновый протеин также не продается в чистом виде, а включается в состав белковых комплексов. Он спсобствует похудению. В пшеничном и соевом протеинах не содержится полная матрица аминокислот, требуемых для построения мускулов. Комплексный протеин нередко плохо усваивается организмом по причине перемешивания белков, скорость расщепления которых сильно различается. Наряду с наращиванием мышц, прием протеинов помогает укрепить кости, повысить эффективность иммунной системы, восстановить ткани, а также предотвратить развитие катаболитических процессов.

Отдельного внимания заслуживает сывороточный протеин. Он выпускается производителями в трех формах: гидролизат, изолят и концентрат. Первый из-за доказанной неэффективности и дороговизны почти исчез с рынка. Изолят является наиболее эффективной добавкой по причине высокого содержании белка (до 93%). Наиболее распространенная группа сывороточного протеина – концентраты, в которых содержится 50-85% белка.

Регулярный прием перечисленных выше спортивных добавок способствует наращиванию мышечной массы и повышает выносливость бодибилдеров. Однако надо учитывать, что дозы приема данных добавок определяются индивидуально для каждого атлета. По этой причине надо заранее установить персональную норму питательных элементов для снабжения ими организма.