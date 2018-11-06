Антииранские санкции США отправили цену на нефть «в нокаут»

После введения в понедельник, 5 ноября санкций США в отношении экспорта иранской нефти, цена на нефть продемонстрировала резкий скачок вниз, передает РБК.

Так, по сообщению с лондонской биржи ICE, январские фьючерсы на нефть марки Brent понизились в цене за утро 6 ноября на 0,26%, достигнув показателя в $72,64 за баррель. Фьючерсы WTI потеряли сразу $3,64 до $63,69.

Как отмечает агентство EIA, с начала октября Brent и WTI потеряли в общей сложности более 15%.

Ранее, 1 ноября, сообщалось, что нефть Brent показала самую мощную отрицательную динамику с 22 августа, упав до отметки $72,84. Специалисты отрасли уверены, что причиной падения стали не только ожидаемые санкции США против Ирана, но и торговый конфликт между США и Китаем.

При этом крупнейшие мировые импортеры нефти настроены оптимистически и уверены, что страны ОПЕК и Саудовская Аравия смогут обеспечить рынок нужным количеством нефти и предотвратят падение предложения, об этом сообщает Bloomberg.

Напомним, 5 ноября Вашингтон возобновил действие санкций против Ирана, касающихся экспорта иранской нефти и банковского сектора страны. Также санкции затронут более 600 физических и юридических лиц Ирана.