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Москва, 07.11.2018

Антииранские санкции США отправили цену на нефть «в нокаут»

«Expert Online» 2018

После введения в понедельник, 5 ноября санкций США в отношении экспорта иранской нефти, цена на нефть продемонстрировала резкий скачок вниз, передает РБК.

Так, по сообщению с лондонской биржи ICE, январские фьючерсы на нефть марки Brent  понизились в цене за утро 6 ноября на 0,26%, достигнув показателя в  $72,64 за баррель. Фьючерсы WTI потеряли сразу $3,64  до $63,69.

Как отмечает агентство EIA, с начала октября Brent и WTI потеряли в общей сложности более 15%.

Ранее, 1 ноября, сообщалось, что нефть Brent показала самую мощную отрицательную динамику с 22 августа, упав до отметки $72,84. Специалисты отрасли уверены, что причиной падения стали не только ожидаемые санкции США против Ирана, но и торговый конфликт между США и Китаем.

При этом крупнейшие мировые импортеры нефти настроены оптимистически и уверены, что страны ОПЕК и Саудовская Аравия смогут обеспечить рынок нужным количеством нефти и предотвратят падение предложения, об этом сообщает Bloomberg.

Напомним, 5 ноября Вашингтон возобновил действие санкций против Ирана, касающихся экспорта иранской нефти и банковского сектора страны. Также санкции затронут более 600 физических и юридических лиц Ирана.

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