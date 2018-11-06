До ноля не дотянули

Несмотря на все усилия в преддверии введения второго пакета санкций против Ирана американцам так и не удалось добиться полного прекращения закупок иранской нефти главными импортерами черного золота.

5 ноября вступили в силу новые и одновременно старые санкции против экспорта иранской нефти, в одностороннем порядке принятые Соединенными Штатами. Полной ясности в ситуации с главным источником доходов Тегерана пока нет. Одно очевидно: под сильным давлением США подавляющее большинство покупателей иранской нефти в разной степени снизили закупки, но все же главное требование Белого дома – полностью отказаться от нефти из Ирана – никто, по крайней мере, из главных ее импортеров так и не выполнил.

Тегеран вносит свою лепту в неразбериху на нефтяных рынках. Иранцы заранее начали отключать маяки-транспордеры на своих танкерах. Данные по их передвижениям свидетельствует, что экспорт нефти ИРИ падает, хотя и не так резко и быстро, как месяц-два назад прогнозировали рынки и специалисты.

С другой стороны, до сих пор нет окончательной ясности, сделает ли Вашингтон исключения, о которых просили как отдельные страны, так и множество компаний, желающих сохранить отношения с Ираном, но при этом не попасть под действие американских санкций. Пока известно, что такое разрешение получила лишь Индия. Американцев, которые, похоже, считают Дели слишком важным партнером, судя по всему все же удовлетворило сокращение импорта Индией иранской нефти на 35%.

Ясности нет, но одно очевидно - два крупнейших покупателя иранской нефти: Китай и Индия продолжают ее покупать и будут это делать и после 5 ноября. Это в определенной мере ослабляет эффект американских санкций. Ряд крупных китайских и индийских компаний, которые связаны с американской финансовой системой, были вынуждены резко сократить импорт нефти из ИРИ или даже полностью его прекратить (индийская компания Reliance Industries), но все же в целом импорт Китая и Индии иранской нефти в первые три недели октября даже немного вырос или оставался примерно на том же уровне, что и летом.

Так, по данным S&P Global Platts, поставки нефти Тегераном Китаю с 1 по 21 октября составляли в среднем 800 тыс. бар./сутки. Средняя цифра поставок в сентябре была ниже на четверть – 600 тыс. В прошлом году Китай ежедневно в среднем покупал у Тегерана нефти 602,5 тыс. баррелей. Почти половина иранской нефти и конденсата, закупленных в октябре – ок. 400 тыс. бар./сутки, была закачана в хранилище в Даляне на северо-востоке КНР.

Индия в сентябре покупала у Тегерана нефти в среднем 600 тыс. баррелей в сутки. В октябре, по данным Platts, импорт снизился до 500 тыс. бар./сутки.

В Дели заявили, пишет агентство Reuters, что не могут как минимум до марта прекратить покупать нефть в Иране по причине быстро растущих потребностей индийской экономики и слабеющей рупии. Все дело в том, что иранская нефть значительно дешевле всех альтернативных вариантов.

Вашингтон в целом согласился сделать для Индии исключение при условии, что Дели сократит в 2018-19 годах закупки иранской нефти на треть, сообщает индийское издание Economic Times со ссылкой на источники в правительстве Индии.

Об «обнулении» импорта иранской нефти как о главной цели Вашингтона не далее как на прошлой неделе вновь говорил на пресс-конференции заместитель директора пресс-службы Госдепа США Роберт Палладино. Однако эта цель за два дня до начала действия санкций остается такой же недостижимой, как несколько месяцев назад.

В первые три недели октября экспорт сырой нефти и конденсата Тегераном колебался, по данным Platts, на уровне примерно 1,90-1,95 млн бар./сутки. Однако благодаря хитростям типа отключения транспордеров экспорт может быть выше.

В августе экспорт иранской нефти снизился до 2 млн бар./сутки . Эксперты ждали дальнейшего резкого снижения в сентябре и октябре, однако он стабилизировался на уровне 1,9 млн бар./сутки. Это, конечно, очень далеко от «обнуления» нефтяного экспорта, но, с другой стороны, и значительно ниже пиковых цифр – 2,7 млн бар./сутки в июне этого года. Обращает на себя внимание, что фактическая статистика по экспорту иранской нефти неизменно превышает прогнозы всех экспертов, большинство которых предсказывали снижение не на 0,8 млн бар./сутки, как сейчас, а как минимум на 2 млн.